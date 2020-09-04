【全民檢測】本港仍有不少傳播源疫情未受控　梁子超料數星期確診才能「清零」

▲ 梁子超指，現時全民檢測的參與程度不算差，計劃最終目的是做到「願檢盡檢」。（資料圖片）

由9月1日起展開的普及社區檢測，首3天完成檢驗12.8萬個樣本中找到2宗新確診個案，另有4人屬舊個案。呼吸系統專科醫生梁子超指，目前檢測的陽性比率大約是6萬分之一，數字不算高，或與疫情開始紓緩有關，惟反映香港仍有不少傳播源，疫情未受控，料再多幾個星期，個案才能「清零」。

梁子超今早（4日）在一個電台節目表示，現時全民檢測的參與程度不算差，又指十幾萬人的樣本在統計學上有一定代表性，又指市民不需將數字看得太重，計劃最終目的是做到「願檢盡檢」，讓有需要市民隨時做到檢測。若政府公布會延長計劃，他建議選擇性延長部分檢測中心，以免市民排隊輪候檢測是比較理想。

對於檢測速度被指太慢，梁子超指，大型檢測需要實驗室不同環節的融合和緊扣，無法做到的話，檢測量一定會比較慢，如果未來1、2日情況改善，包括增加人手，問題則不大，最重要是採樣後1日內出報告，才能提高斬斷傳播鏈的功效。

至於兩宗陽性個案有否傳染性，他認為，暫時未有資料顯示他們有否抗體，需要在醫院進一步接受檢驗，但核糖核酸最大問題是發病後仍間歇性存在，有些個案發病後12個星期仍檢測出陽性，估計與殘餘病毒有關，但未必有傳染性。

至於2宗新增陽性個案有否傳染性，梁子超認為，暫未有資料顯示他們體內有抗體，需在醫院進一步接受檢驗，但核糖核酸最大問題是發病後仍間歇性存在，有些個案發病後12個星期檢測仍呈陽性，料與殘餘病毒有關，但未必有傳染性。

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責任編輯：陳子謙