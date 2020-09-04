【新冠肺炎】業界批港府放寬防疫政策雙重標準　錢雋永：是否要所有行業因政策不足而停業

▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永質疑政府是否要各行業的人士休息，至完全無風險為止。（資料圖片）

多項社交距離措施今（4日）起放寬，健身中心、美容院等獲有條件重開，惟不包括遊戲機中心、酒吧及派對房間等。香港酒吧業協會副主席錢雋永認為本港確診數字已回落至單位數，惟仍不容許酒吧復業是不合理，質疑港府 雙重標準 。

錢雋永今早接受電台節目訪問時指， 政府在處理酒吧業復業問題上是雙重標準。他稱，全港有8,000個酒牌中，酒吧佔1,280個，其餘6,000多個則由餐廳及酒樓等領有，質疑為何餐廳可以繼續賣酒、賣食物，而酒吧就仍需停業。

他又指出， 疫情起初大家都十分齊心抗疫，但因為港府的防疫政策有問題，放寬部分人士來港才會有疫情爆發，以致有第二波、第三波的疫情出現：

是不是要所有行業因為你們（港府）的防疫政策因為做得不足，而一直都不營業呢？

他認為 當本港疫情確診數字回落至單位數，仍不容許酒吧復業並不合理，因按目前情況來看，疫情不可能於短期內「斷尾」，質疑港府是否要各行業的打工仔和老闆休息，至完全無風險為止。

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記者：郭詩詩