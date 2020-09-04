  • 31°C
香港時間 : 2020904日 (週五) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】業界批港府放寬防疫政策雙重標準　錢雋永：是否要所有行業因政策不足而停業

社會 10:54 2020/09/04

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

香港酒吧業協會副主席錢雋永質疑政府是否要各行業的人士休息，至完全無風險為止。（資料圖片）

多項社交距離措施今（4日）起放寬，健身中心、美容院等獲有條件重開，惟不包括遊戲機中心、酒吧及派對房間等。香港酒吧業協會副主席錢雋永認為本港確診數字已回落至單位數，惟仍不容許酒吧復業是不合理，質疑港府雙重標準

錢雋永今早接受電台節目訪問時指，政府在處理酒吧業復業問題上是雙重標準。他稱，全港有8,000個酒牌中，酒吧佔1,280個，其餘6,000多個則由餐廳及酒樓等領有，質疑為何餐廳可以繼續賣酒、賣食物，而酒吧就仍需停業。

他又指出，疫情起初大家都十分齊心抗疫，但因為港府的防疫政策有問題，放寬部分人士來港才會有疫情爆發，以致有第二波、第三波的疫情出現：

是不是要所有行業因為你們（港府）的防疫政策因為做得不足，而一直都不營業呢？

他認為當本港疫情確診數字回落至單位數，仍不容許酒吧復業並不合理，因按目前情況來看，疫情不可能於短期內「斷尾」，質疑港府是否要各行業的打工仔和老闆休息，至完全無風險為止。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

網傳民安隊男長官疑涉駿洋邨非禮女隊員　警方列非禮案處理
22:44 2020/09/03
網傳民安隊男長官疑涉駿洋邨非禮女隊員　警方列非禮案處理
老翁盜去將軍澳普通科門診深喉唾液樣本　警方晚上於厚德邨停車場尋回
23:27 2020/09/03
老翁盜去將軍澳普通科門診深喉唾液樣本　警方晚上於厚德邨停車場尋回
【新冠肺炎】九龍4個屋邨有確診者居住　全民檢測發現2名新患者住葵青屯門
今日 09:59
【新冠肺炎】九龍4個屋邨有確診者居住　全民檢測發現2名新患者住葵青屯門
【全民檢測】本港仍有不少傳播源疫情未受控　梁子超料數星期確診才能「清零」
今日 10:53
【全民檢測】本港仍有不少傳播源疫情未受控　梁子超料數星期確診才能「清零」
電台 電台節目 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
12:36 2020/09/03
【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
10:29 2020/09/03
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
00:00 2020/09/03
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世