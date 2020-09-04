【野味再現】無視疫情廣東多間街市餐館售野味 眼镜蛇及「石金錢」隨處可見

▲ 無視疫情廣東多間街市餐館售野味。

新冠肺炎疫情持續，，內地嚴打食野味，廣東更率先將「全面禁食野味」寫入地方性法規，堪稱廣東省「史上最嚴」法規。惟當地傳媒近日暗訪清遠、湛江、江門3市的農貿市場及餐館，赫然發現仍有奸商暗售野味，包括眼镜蛇、國家二級保護動物黃喉擬水龜，以及廣東省重點保護水生野生動物鱟，就連竹鼠也可以預訂。

據内地媒體報道，內地媒體上月暗訪清遠市的一個農副產品批發市場，發現至少3個攤檔公然出售各種蛇類，當記者表示要買蛇時，其中一檔拉開卷簾門，拿出一條1.5公斤重的眼鏡蛇，兩斤重的65/斤，3斤重的75元/斤。

另有攤檔篷布印娃娃魚、水魚、龜、蛇，但店門口的水箱空置，不見動物，檔主稱店内有水律魚。三家檔口均稱可當場幫忙屠宰、處理蛇，不愁沒客人買，并稱是在偷賣。

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記者又暗訪湛江，發現無論市場內或餐館中，均擺放了有「活化石」之稱、被列為省重點保護水生野生動物的鱟來招攬食客，所有餐館老闆均稱售賣的鱟是野生，多人明言知鱟是重點保護動物，禁止非法買賣、食用。

雄性鱟售價約在150元至300元之間，雌性鱟因有卵，可食用部位更多，售價貴一點，約在500元至600元之間。一隻雌性鱟可以做成三道菜——鱟湯、炒鱟肉、鱟卵蒸蛋。

記者又暗訪江門市一間集禽畜、野生動物批發於一體的綜合市場，發現野生動物交易並未完全消失，在一家主營各種龜類的檔口，一個池子裏的10多個國家二級保護動物黃喉擬水龜（俗稱「石金錢」）公開售賣。另不少商家更稱可預訂竹鼠、蛇等野生動物。

記者暗訪還發現有的檔口涉嫌非法交易野生動物，「現在只有山雞，如果預訂，可以有竹鼠、蛇。現在不敢擺出來賣，你訂多少，我拿多少貨。」

責任編輯： 羅嘉欣

