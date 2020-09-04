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【反黑路人甲】徐榮趕拍《七公主》抽空陪囡囡包包　暖男爸爸：有少少時間都返嚟探小情人

娛樂 12:23 2020/09/04

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徐榮是出名廿四孝爸爸。

在《反黑路人甲》演喪鐘表現突出的徐榮，其13歲長子徐朗（Karson）上月底赴英國留學，而4歲的細女包包徐心怡甚為不捨，在哥哥出發前緊抱徐朗，真是兄妹情深。

徐榮這位暖爸可能怕女兒寂寞，近日雖然趕拍劇集《七公主》，也趁工作空檔返家陪囡囡。

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徐榮於《反黑路人甲》演的「喪鐘」獲不少好評。（取自instagram）

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由演處境劇到近年成功轉型演正劇的徐榮，每次演出都受觀眾欣賞，可說劇接劇的他工作十分忙，不過他為事業拚鬥之餘，亦不忘跟子女教育，安排了兒子往英國留學兼實現足球員夢想。

同時，又不忘親子，不時抽空與子女相處，徐榮可說是好爸爸的典範。

徐朗赴英國繼續學業，包包不捨攬寶哥哥。（取自IG）

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徐榮《七公主》造型令囡囡詫異

徐榮近日於新劇《七公主》演飾藝術家，繼早前於IG分享化身成「金人」的照片，昨日他再度貼出開工花絮照，一嘗「瞓街」滋味的他寫道：「戲劇中角色！的確可以體會唔同嘅人生！」

忙於拍劇的徐榮也沒有忽略家庭，他昨日於家人專頁分享跟女兒包包的合照，原來他趁空檔返家陪伴女兒，只見包包眼定定望著爸爸，更露出詫異表情。

徐榮即寫道︰「先生你係邊位呀？ #情人有小小（少少）時間都返嚟探小情人 #爸爸新劇造型 #七公主」，連網友也留言讚徐榮，當中寫道：「爸爸父愛爆棚，等包包暫時見不到哥哥也充滿溫暖。」

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住家好男人徐榮

徐榮於2005年跟太太結婚，婚後育有一對子女，近年成功轉型的他參演不少劇集，戲份亦比以前重。

不過他依然花心思在一對子女身上，只見徐榮不時於社交平台分享家庭照，近年更愛上陪子女於家裡跳舞耍樂。

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徐榮大仔上月赴英國留學，他跟妻子往送機。（取自instagram）

另外，為方便子女於國際學校讀書，徐榮把物業放租再租屋居住，此外大仔徐朗一直想當足球員。

徐榮遂安排兒子往英國升學兼接受足球訓練，之前更花一年時間為兒子尋找合適的學校，可說是圈中的廿四孝爸爸。

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