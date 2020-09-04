【新手爸爸】呂方56歲得女自覺上天恩賜　感激太太持家有道：遇上她是我幸運

▲ 呂方分享做爸爸感受。

今年5月，57歲的呂方被爆出與41歲的伍惠寶（Rainbow）忘年戀修成正果低調結婚，太太伍惠寶（Rainbow）於8月初順利誕下B女，之後並在Instagram首次分享囡囡的照片，而新手爸爸呂方日前亦接受媒體訪問，分享湊女日常。

呂方太太Rainbow早前公開囡囡照片，手抱BB女的Raibow ，露出甜蜜幸福的笑容，並寫道：「New project」，盡見母女溫馨。

新手爸爸呂方曾表示，B女約有6、7磅重，他亦有陪太太入產房兼親手剪臍帶。

▲ 呂方自言做爸爸後改變不少。（經濟日報圖片）

【新手爸媽】57歲呂方升呢為人父 太太抱B合照囡囡首度曝光

呂方早前接受雜誌訪問，分享當爸爸喜悅，呂方坦言年輕時想過結婚生兒育女，但錯失機會，知道自己年紀不少，估不到仍有機會當爸爸，獲悉是女兒後，感覺是上天恩賜，因感女兒較兒子細心，長大後嫁人都會心繫娘家。

呂方未有做爸爸經驗，事前不斷請教身邊朋友，到女兒出生，他就每日忙安排飲奶、洗澡的日常，已沒時間想其他事情。

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呂方湊女成功減肥

現時女兒取名Emma，出世時重7磅11，至於中文名曾想過「呂晨」，但怕她日後被同學笑「女神」，故暫未定案。

呂方又指自己晚晚起妝餵奶，跟工人姐姐一齊為囡囡換尿片、洗澡，笑言女兒出生一個月，自己便瘦了一圈，不用再擔心減肥問題。

呂方又指女兒生世，改變自己人生觀，年青時貪玩，追求自由，朋友來電便出去玩，但現在去中環只是剪頭髮，只想留在家陪太太和女兒。

因太太疫情期間懷孕，夫婦決定不請陪月員，至今都是親自湊女，呂方覺得是正確決定。因為做父母是難得人生經歷，希望感受每一個過程，不捨得將責任交給其他人代勞。

▲ 呂方大讚太太非常細心照顧家庭。（取自IG)

呂方現時暫停所有工作，包括原定年底演唱會，專心享受湊女日常。

他又讚太太Rainbow十分細心，當媽媽前後已為家中妥善安排一切，指太太性格單純善良，對人細心，可以遇到她是自己幸運，呂方還希望太太可以做嚴母，將來管教好女兒。

