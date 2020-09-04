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【有女初長成】胡諾言陳琪為愛女11歲慶生　暖爸胡仔：我一定係最錫你嘅daddy

娛樂 12:23 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

胡諾言陳琪慶祝愛女11歲生日。

2003年，胡仔胡諾言與陳琪在電視劇《九五至尊》裡飾演姊弟後開始拍拖，並在2009年步入教堂，同年胡諾言與陳琪大女Jay出生。2012年和2016年分別誕下次女Jacey和幼子Jayden，組成幸福一家五口。昨日，胡諾言與陳琪分別在個人社交媒體寫下大女11歲生日的感受。

胡諾言陳琪與大女兒。（取自陳琪FB）

【幸福家庭】張頴康愛女小豆變身迷你港姐擺Pose　麥雅緻無悔參選：成長了又學懂更多

胡家有女初長成

昔日與胡仔拍攝「ice bucket challenge」被凍水嚇哭的小女孩，如今已經11歲。受到疫情限聚令的影響，胡仔與陳琪在家中，與親朋戚友食Pizza切蛋糕慶祝大女Jay 11歲生日，胡仔和陳琪分別在Facebook表達感觸之情。

胡仔在社交平台分享女兒的獨照，並配文：「我唔係最叻嘅daddy，但係我一定係最錫你嘅daddy，祝你繼續天真無邪，活潑開朗，日日開心無憂愁，身體健康，Happy birthday to my lovely Jay。」

陳琪則用一張女兒和自己站在胡仔旁邊的照片，寫道：「有兩美相伴嘅心情到底係點嘅呢？？胡諾言你可唔可以分享下？家姐真係大個咗，我同老公亦跟隨孩子一齊成長！只要佢哋幸福，我就快樂！！」

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【愛妻號】胡諾言陳琪相愛18年恩愛如昔 好老公胡仔：多謝給我溫暖的家

相愛17年

即使成為三孩父母，胡仔與陳琪也會抽空過二人世界。在剛剛胡仔8月的生日，二人暫時放低子女在酒店房間慶祝，切蛋糕開香檳，十分浪漫。

原來胡仔當年便是借生日約會陳琪，造就今日一家五口的幸福家庭。所以胡仔的生日也是二人的拍拖紀念日，令生日多了一重意義。

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現時胡仔以拍劇、主持為主，加上出道多年，擁一定的知名度，2012年更獲內地網選為「最多元化藝人」。

陳琪在2017年拍畢《宮心計2深宮計》後離巢，不時直播分享美容、健康及生活百貨等產品，又為觀眾解答問題，成功轉型做靚太KOL，收入更有傳每月高達6位數字。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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