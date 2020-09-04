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【飲食優惠】逾2,700呎一站式韓國食品專門店進駐旺角　激抵25元嘗半隻人參雞湯牛肋骨湯

休閒 15:53 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

一站式韓國食品專門店已正式開幕，進駐旺角THE FOREST商場，逾2700呎空間提供200款韓國美食。

食韓菜必然會想起到尖沙咀「韓國街」，不過現時旺角也有韓國美食天堂了。新世界韓國食品設於旺角THE FOREST商場全港最大規模正宗韓國美食天堂「一站式韓國食品專門店」已於9月3日正式開幕，佔地逾2700呎提供逾200款由韓國伴菜、凍肉、火鍋食材至熟食便當等一應俱全的美食。

「一站式韓國食品專門店」包括新世界韓國食品旗下三大廣受歡迎的韓國美食品牌：人氣韓式泡菜店BANCHAN、韓式烤肉及凍肉專門店Chef & Taste和韓式便當店O’taste。

為了慶祝全新正宗韓國美食天堂「一站式韓國食品專門店」隆重開幕，新張期內有開幕限定驚喜優惠及活動，99元必搶開幕限定韓國零食幸運福袋、「Chef & Taste」1+1優惠、「BANCHAN」免費升級優惠及「O'taste」全月每日特別推介優惠菜單等，部份送完即止。

地道韓國泡菜店BANCHAN將提供伴菜、醬菜、醃製食品等逾50款韓國伴菜，每天由自家廚房新鮮製作，在家自煮人士不妨購買泡菜作配料烹調美食。

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食肉獸就可到Chef & Taste購買正宗韓藉大廚傳統醬汁醃製凍肉，包括韓國直送凍肉、調味醃肉、烤豬手、LA肋骨、牛里脊肉、豬肉餅、烤五花肉，以及各種韓式火鍋食材和冷凍湯類等，價格更是以韓國餐館平均價格的三至五成出售，性價比極高，在家中亦能品嚐到韓式烤肉店的正宗味道。

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由韓國人廚師主理「O'taste」韓式便當店帶來一系列韓式便當及熟食，提供超過100多款的菜單，當中最受大家歡迎的莫過於每日售出近600件具有多款不同配料選擇的韓式捲飯，其他款式涵蓋人氣熱賣的韓式便當、拌飯、蓋飯、湯飯、各類小食及特色飲品等，種類五花八門，任君選擇。

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「一站式韓國食品專門店」

地址：旺角洗衣街85號

營業時間：10:30am - 10pm

查詢：2133 5651 / 2133 5652

記者：陸明敏

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