【全民檢測】當局盼透過計劃找出隱性患者　聶德權：即使只找到一名患者都好重要

▲ 公務員事務局局長聶德權就普及社區檢測計劃見傳媒。（陳國峰攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」開展至第4日，公務員事務局長聶德權今日（4日）宣布，普及社區檢測計劃將延長4天至9月11日，122個檢測中心仍會繼續運作，市民明日起可預約登記新增時段。

昨日有6名市民的全民檢測結果經覆檢後確診，食物及衞生局局長陳肇始指現時已有逾50萬人完成採樣，惟因有關數目很大需要時間做檢測，強調有關數字會一直在變，強調當局會努力做好追蹤，即使檢測中只找到一名患者亦是十分重要，又指有關數字可會令未來的放鬆政策上有更好的參考等。

至於成效方面，聶德權又指，希望透過計劃可以找到隱性患者，強調一名患者亦是十分重要；盼計劃可盡快找出隱性患者，以折斷傳播鏈，令疫情盡快完結。他又重申計劃並無設定任何目標，因此當局盡可能設立更多檢測中心，安排更多人員協助為市民採樣，當局會按市民需求而作出改變。

至於計劃的開支方面，他稱整個計劃包括設立檢測中心，尋找醫設協助等，所有開支由港府負責，惟現時暫未能公布，因計劃仍在進行中。

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記者：郭詩詩