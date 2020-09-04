【KO口罩肌】長戴口罩爆瘡敏感面油多　營養師教自製健康飲品美肌養膚【內附食譜】

▲ 坊間不少護膚秘方，但孰真孰偽？營養師為你拆解迷思。

大熱天時日日戴口罩，又焗又易出汗，近月皮膚不單易出油，更多了暗粒、粉刺、敏感。倘若再不留意飲食，照舊多吃高糖高脂肪、煎炸食品，分分鐘使情況更嚴重。到底該如何對付口罩肌，怎樣吃才可解決皮膚問題？由營養師一一解答。

家營營養中心創辦人、香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）指，皮膚健康和飲食習慣有一定程度關聯。「皮膚細胞由脂肪、蛋白質、水分等分子組成，攝取適當的營養素及抗氧化物，有助提供皮膚更新的養分，可保護皮膚。而避開一些食物的致敏原，也能減少皮膚發炎或不適。」

▲ 久戴口罩使膚況變差，其實可從調整飲食習慣入手，養好肌膚。（iStock圖片）

4種營養素助養肌護膚

針對口罩肌帶來的皮膚問題，Kathy推介多吸收以下幾種營養素，有助改善膚況。

1.維他命B雜

全麥麵包、糙米、肉類、牛奶、綠色蔬菜等，可促進皮膚的新陳代謝、抵抗紫外線對皮膚的傷害、亦能幫助控制皮膚油脂分泌，減少炎症發生的機會。「把身體的營養素轉化為能量，有助避免脂肪累積在血管內。」除此之外，上述食品更可維護視網膜功能，維持眼睛健康。

2.維他命C

奇異果、番石榴、燈籠椒等，幫助製造膠原蛋白和形成骨膠原，維持皮膚彈性。「具抗氧化能力，有助減少黑色素的沉澱，能美白皮膚。」而多吸收維他命C，也可增強免疫力。

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3.維他命E

橄欖油、堅果類食物，綠葉蔬菜如西蘭花、菠菜等。具有抗氧化功效，減慢皮膚老化，更具有擴張血管功效，幫助預防心血管疾病。

4.抗氧化物

含茄紅素的蕃茄，含兒茶素的綠茶，含花青素的葡萄、藍莓，或含胡蘿蔔素的紅蘿蔔、南瓜。「可有助消除體內的自由基，減低自由基對細胞的侵害，避免皮膚細胞受到破壞，降低身體的氧化機會。更可提高皮膚的抗氧化能力，具美白功效。」

不同年紀護膚須知

青少年油脂分泌較旺盛，睡眠不足也易惹暗瘡。Kathy建議盡量減少攝取糖分，避免刺激粉刺生長、減少炎症風險。同時應減少進食高脂肪食物，降低體內自由基的產生，保護皮膚細胞。另外，應多進食含豐富纖維的蔬果、定時補充身體所需的水分，令體內廢物更快排出體外。「如攝取不夠膳食纖維和水分，會引起便秘，使腸道累積代謝廢物和壞菌，從而形成暗瘡。」

當過了40歲後，體內的膠原蛋白會隨年紀增長，令其合成速度變慢、逐漸流失和老化，導致皮膚鬆弛及形成皺紋。「可進食多些具抗氧化物質的食物，含有豐富維他命C和E的蔬果也是不錯的選擇。」戒煙、做好防曬也可幫助皮膚延緩衰老。

▲ 牛奶含維他命B2，具促進細胞生長和再生的功能，可延緩皮膚老化、預防炎症發生。但若選全脂牛奶，當中的飽和脂肪會使自由基增加、破壞皮膚細胞，令肌膚狀況不穩定。（iStock圖片）

拆解秘方迷思

1.多吃花膠美顏進補？

答：不少人認為花膠內的膠原蛋白能養顏，事實上花膠的確有動物性膠原蛋白份子，但進入身體、經消化系統分解後，其實難以達至皮膚。除此之外，膠原蛋白需配合維他命C才能將成效最大化，若飲食中只靠不斷攝取膠原蛋白，但忽視和少進食含豐富維他命C的蔬果，即使吃再多的花膠，對護膚效用亦不大。

而且在烹調花膠的過程中，許多時會配搭全脂牛奶、花奶或冰糖等高脂高糖的調味品，長期飲用容易導致肥胖。

2.多吃米飯、抗皺護膚？

答：較少加工的紅米和糙米，含有抗氧化物質如花青素，有效抵抗自由基對細胞的傷害。另外，當中的維他命B1、B3和B6亦可促進細胞生長，預防不同皮膚疾病。它們更含高膳食纖維，幫助促進腸道蠕動，有助代謝廢物排出體外。但需要進食多少份量才能做到護膚功效果，則仍沒有定論。配合均衡飲食，才是最重要的護膚模式。

3.只吃蔬果，不吃紅肉防刺激和毒素？

答：雖然蔬果含有大量抗氧化物，對維持皮膚健康有很大作用，但紅肉也同樣有為皮膚帶來益處的營養價值。如紅肉含多種人體必需的胺基酸，是優質蛋白質的食物，有助製造骨膠原，也能幫助修補受損皮膚細胞。除此之外，紅肉更含有豐富的鐵質，足夠的鐵質有助加快血液循環，令臉色紅潤。故建議蔬果及紅肉兩者應均衡食用，而非只擇其一。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬指，進食時可選用脂肪含量較低的瘦肉，並控制食用份量，避免因攝取過量飽和脂肪而令體內自由基增加，減低皮膚狀態不穩定的機會。（被訪者提供）

健康食譜：奇異果藍莓乳酪杯

材料：金奇異果1個、藍莓100克、低脂乳酪150克、低脂鮮奶50毫升。

做法：先把低脂乳酪放在杯底，再將金奇異果、藍莓和低脂鮮奶攪拌成較濃稠的果汁，把果汁慢慢倒在乳酪上面，最後可加上奇異果粒和藍莓作裝飾。

營養分析：藍莓含花青素，是天然的抗氧化物，能幫助抵抗紫外線對皮膚細胞的傷害。奇異果含有豐富維他命C，具美白作用。如選金奇異果，所含的維他命C更是普通奇異果兩倍，一個便可滿足每日攝取量。

記者：吳霆俊