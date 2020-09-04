  • 30°C
香港時間 : 2020904日 (週五) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】普及社區檢測計劃延長4天至9月11日　明起可預約登記新增時段

社會 11:37 2020/09/04

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

自願參與的普及社區檢測9月1日起展開。

自願參與的普及社區檢測9月1日起展開，政府公布截至今日（4日）早上11時，累計有約91萬7千人登記參與，同時完成52萬1千個採樣；截至早上10時，累計完成約20萬8千個樣本的病毒核酸檢測。政府又指，今日已有54個檢測中心預約額滿，而今日（4日）至9月7日則有27個檢測中心預約亦額滿。

公務員事務局長聶德權亦指，經檢視社區檢測中心的運作和市民對檢測的需求，決定將計劃延長4天至9月11日，另有19個檢測中心將於9月7日後關閉，即仍有122個社區檢測中心仍可運作，市民明日起可網上預約登記新增時段，又強調整個計劃不會多於14天。

他解釋，參考過去3日檢測中心運作經驗和地區情況，發現部分中心即使增加檢測名額仍然爆滿，反映需求很大，而預約出席率逾9成，亦有不少市民沒有預約下即場參與。不過他又提到，亦有中心地點較偏僻，或預料短時間內會完成所有檢測，故決定延長當中122個中心的服務時間。

問及計劃為何不延長7天，他指，政府一直監視計劃情況，靈活處理，才可做到「願檢盡檢」，同時投放最有成本效益的資源回應需求，不願看到需求大中心提供不到服務，或者中心有供應但沒有足夠需求。

聶德權續指，計劃最重要找到社區隱形患者，即使只有一個患者已經很重要，同時配合其他防疫措施盡早結束疫情，又重申沒有為計劃設下500萬人數的目標，原則是「願檢盡檢」，為想檢測的市民提供服務。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙、郭詩詩

相關文章

【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本
15:45 2020/08/21
【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本
【全民檢測】普及社區檢測今日起網上預約　一文看清141檢測點及採樣方式
10:15 2020/08/29
【全民檢測】普及社區檢測今日起網上預約　一文看清141檢測點及採樣方式
【全民檢測】採樣前勿飲食、勿用漱口水、勿洗鼻　一文看清6大重點須知
14:20 2020/08/31
【全民檢測】採樣前勿飲食、勿用漱口水、勿洗鼻　一文看清6大重點須知
【全民檢測】許樹昌梁卓偉互相採樣　許樹昌：過程無痛且順利
10:07 2020/09/01
【全民檢測】許樹昌梁卓偉互相採樣　許樹昌：過程無痛且順利
【全民檢測】袁國勇下午到皇仁書院接受檢測　即席示範採樣【多圖】
16:49 2020/09/03
【全民檢測】袁國勇下午到皇仁書院接受檢測　即席示範採樣【多圖】
公務員事務局 聶德權

最高瀏覽

【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
12:36 2020/09/03
【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
00:00 2020/09/03
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
10:29 2020/09/03
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題