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【全民檢測】普及社區檢測計劃延長4天至9月11日　19個檢測中心9月7日後關閉

社會 11:37 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

自願參與的普及社區檢測9月1日起展開。

自願參與的普及社區檢測9月1日起展開，政府公布截至今日（4日）早上11時，累計有約91萬7千人登記參與，同時完成52萬1千個採樣；截至早上10時，累計完成約20萬8千個樣本的病毒核酸檢測。政府又指，今日已有54個檢測中心預約額滿，而今日（4日）至9月7日則有27個檢測中心預約亦額滿。

公務員事務局長聶德權亦指，經檢視社區檢測中心的運作和市民對檢測的需求，決定將計劃延長4天至9月11日，另有19個檢測中心將於9月7日後關閉，即仍有122個社區檢測中心仍可運作，市民明日起可網上預約登記新增時間，又強調整個計劃不會多於14天。

聶德權續指，計劃最重要找到社區隱形患者，即使只有一個患者已經很重要，同時配合其他防疫措施盡早結束疫情，又重申沒有為計劃設下500萬人數的目標，原則是願檢盡檢，為想檢測的市民提供服務。

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記者：陳子謙、郭詩詩

公務員事務局 聶德權

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