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【全民檢測】許樹昌指化驗滯後或因人手不足　倡部分「旺區」延長檢測日數

社會 11:33 2020/09/04

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許樹昌指部分「旺區」可考慮延長檢測日數。（資料圖片）

普及社區檢測計劃至今已開展第4日，昨日（3日）初步完成的化驗結果顯找到6個確診患者，其中4個是舊確診個案，另有2名新確診患者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，以整體比例來看目前傳播風險較低，但因檢測仍在進行中，現時仍不能判斷，又認為部分「旺區」可考慮延長檢測日數。

【全民檢測】本港仍有不少傳播源疫情未受控　梁子超料數星期確診才能「清零」

許樹昌今早接受電台訪問時指，自己過去幾天於沙田源禾路檢測中心協助檢測，但可能基於化驗室人手不足，檢測結果似乎出現滯後，認為有需要加快速度找出陽性個案。

他又提到檢測計劃有一定價值，現時仍有超過一半的確診個案是沒有感染源頭，相信社區仍存有隱形傳播鏈，計劃有助找出源頭不明的感染個案。

許樹昌補充，大部分患者都有抗體，但6至8星期後抗體可下跌，根據武漢一項研究可見，尤其沒有病徵患者的抗體下跌得較快。

而提到放寬食肆限制方面，許樹昌認為需要再觀察1至2星期，若然食肆未有再出現新爆發，可考慮將每枱人數放寬至4人。

【全民檢測】港大推算全民參與檢測後會有近500人確診　當中140人或致二代傳播

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記者：郭家穎

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