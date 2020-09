【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂

▲ 王敏德長女王曼喜宣佈與女友訂婚,馬詩慧由抗拒到祝福:「要永遠快樂!」

王敏德與馬詩慧的長女王曼喜(Kayla)於2014年出櫃,並在去年公開與攝影師女友Elaine Chen的戀情,打得火熱的二人經常在社交網站放閃。昨晚(9月3日),王曼喜與Elaine這對戀人在instagram公開喜訊,宣佈已經訂婚,獲王家上下送上恭喜。

現年28歲的王曼喜Kayla於昨晚在instagram公佈喜訊,貼出與同性伴侶Elaine Chen的親嘴合照,而焦點放於她中指上的巨型紅寶石戒指。Kayla寫道:「You and me, until the end of time.(你和我,直到永遠)」

▲ 昨晚透過IG公佈喜訊。(instagram圖片)

馬詩慧送上祝福

Elaine亦在其社交網站放上相同照片,並留言:「Forever yours. Officially.(正式永遠屬於你)」

Kayla的妹妹王麗嘉(Irisa)立即轉發照片,指自己保守這個秘密很久,現在終於能夠宣佈Kayla訂婚了。

媽媽馬詩慧亦在留言送上祝福:「Happily ever after.(要永遠幸福)」事後馬詩慧接受傳媒訪問,透露女兒稍後會於外地註冊結婚。

王敏德夫婦支持愛女

Kayla於2014年因被傳媒影到與外籍女友在街頭擁吻,於是對外公開其同志身份,當時父母王敏德及馬詩慧均表示非常支持愛女的決定。

及後Kayla接受訪問時,提及於22歲時與當時女友進行視像會議被媽媽發現,她直認對方是其女朋友並順道向母親透露其性取向。

當時馬詩慧雖然有許多同志友人,但一時之間未能接受,母女倆整個暑假都沒有說話。

待馬詩慧沉澱下來後,傳訊息跟返回美國讀書的女兒說:「I just want you to be happy.(我只希望你快樂)」馬詩慧接受了女兒的性取向,母女的隔膜終於打破,而且關係變得更加親密。

Elaine融入王家

中學時期就讀女校的Kayla,習慣與女生親密相處,到後來結交男朋友,在親密的過程中慢慢發現自己較為喜歡女性,並覺得女生比男生吸引,認定自己為同性戀者。

而身為攝影師的Elaine與Kalya早前接受訪問,透露Elaine是香港上市地產恒隆集團創始人之一陳曾燾的孫女。

雖然二人相戀約一年多,但Elaine早已融入王家,不時現身王家聚會,日前馬詩慧生日亦見她以家人身份出席。

