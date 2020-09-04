【同性婚姻】王敏德長女王曼喜與同性伴侶訂婚　馬詩慧由抗拒到祝福：要永遠快樂

▲ 王敏德長女王曼喜宣佈與女友訂婚，馬詩慧由抗拒到祝福：「要永遠快樂！」

王敏德與馬詩慧的長女王曼喜（Kayla）於2014年出櫃，並在去年公開與攝影師女友Elaine Chen的戀情，打得火熱的二人經常在社交網站放閃。昨晚（9月3日），王曼喜與Elaine這對戀人在instagram公開喜訊，宣佈已經訂婚，獲王家上下送上恭喜。

現年28歲的王曼喜Kayla於昨晚在instagram公佈喜訊，貼出與同性伴侶Elaine Chen的親嘴合照，而焦點放於她中指上的巨型紅寶石戒指。Kayla寫道：「You and me, until the end of time.（你和我，直到永遠）」

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▲ 昨晚透過IG公佈喜訊。（instagram圖片）

馬詩慧送上祝福

Elaine亦在其社交網站放上相同照片，並留言：「Forever yours. Officially.（正式永遠屬於你）」

Kayla的妹妹王麗嘉（Irisa）立即轉發照片，指自己保守這個秘密很久，現在終於能夠宣佈Kayla訂婚了。

媽媽馬詩慧亦在留言送上祝福：「Happily ever after.（要永遠幸福）」事後馬詩慧接受傳媒訪問，透露女兒稍後會於外地註冊結婚。

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王敏德夫婦支持愛女

Kayla於2014年因被傳媒影到與外籍女友在街頭擁吻，於是對外公開其同志身份，當時父母王敏德及馬詩慧均表示非常支持愛女的決定。

及後Kayla接受訪問時，提及於22歲時與當時女友進行視像會議被媽媽發現，她直認對方是其女朋友並順道向母親透露其性取向。

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當時馬詩慧雖然有許多同志友人，但一時之間未能接受，母女倆整個暑假都沒有說話。

待馬詩慧沉澱下來後，傳訊息跟返回美國讀書的女兒說：「I just want you to be happy.（我只希望你快樂）」馬詩慧接受了女兒的性取向，母女的隔膜終於打破，而且關係變得更加親密。

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Elaine融入王家

中學時期就讀女校的Kayla，習慣與女生親密相處，到後來結交男朋友，在親密的過程中慢慢發現自己較為喜歡女性，並覺得女生比男生吸引，認定自己為同性戀者。

而身為攝影師的Elaine與Kalya早前接受訪問，透露Elaine是香港上市地產恒隆集團創始人之一陳曾燾的孫女。

雖然二人相戀約一年多，但Elaine早已融入王家，不時現身王家聚會，日前馬詩慧生日亦見她以家人身份出席。

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