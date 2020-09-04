【新冠肺炎】患者清除新冠病毒需1個月以上　意大利研究：太早復檢20%屬假陰性

▲ 研究指出，患者清除新冠病毒需時1個月以上。

意大利近日一項研究指出，新冠肺炎患者逾1個月後接受復檢，才可確定是否完全清除體內的病毒，否則或會有20%機會屬假陰性。是項研究結果本周二（1日）於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）發表。

據CNN報道，意大利摩德納雷焦艾米利亞大學（University of Modena）Francesco Venturelli博士及其團隊對國內雷焦艾米利亞省1,162名新冠肺炎患者進行研究，安排第一次聚合酶鏈反應（PCR）病毒檢測，結果呈陽性。

研究人員按歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Control and Prevention）的建議，距離首次檢測15天後，為患者進行第二次檢測；第二次檢測後，相隔14天進行第三次檢測，然後再相隔9天進行第四次檢測。

結果發現，第二次檢測時，約有60.6%患者呈陰性反應；惟接受另一項檢測時，卻有78.7%患者呈陰性反應。研究人員指，兩次檢測的誤差反映約有1/5機會屬假陰性，這意味著患者有機會因檢測呈陰性，而不知不覺把病毒傳染他人。

研究：從出現症狀到清除病毒約需36天

研究人員指出，患者連續兩次PCR檢測也呈陰性，即代表體內病毒已完全清除。整體而言，患者從確診到清除病毒約需30天；從出現症狀到清除病毒，則約需36天。

至於年老患者、病情較嚴重患者，需更長時間才可清除病毒——50歲以下患者需時35天，80歲以上患者需時38天；不必住院患者需時33天，要住院的患者需時38天。

研究又發現，在出現症狀後第34天，近87%患者檢測呈陰性，這代表需時1個月或以上才可確定患者體內病毒是否完全清除。

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責任編輯：羅嘉欣