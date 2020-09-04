【親子活動】購自製燈籠套裝賀中秋兼做善事　捐助慈善團體推動本地遊戲服務【內附連結】

▲ 燈籠身體是Sharon Lee夢悠村角色阿斑零（Zebra O）、蕎咪咪（Mimi Q）。(受訪者提供)

小朋友都喜歡在中秋節玩燈籠，有沒有想過，中秋燈籠原來可以聯想到遊樂場，既然中秋節未必能夠出外玩燈籠，不如嘗試在家砌一盞，並透過手繪本地特色遊樂場，去認識較特別的遊樂空間，更可同時支持智樂兒童遊樂協會，參與推動本地遊戲服務。

「夢悠部落 Dreamingfrees」 的插畫師 Sharon Lee和社企「Color My Community為社區上色」為支持參與本地遊樂空間設計的智樂兒童遊樂協會，共同設以「公園星球」作靈感的燈籠及彩繪遊樂場套裝，為智樂籌款。

燈籠套裝充滿創意和童趣，夢悠部落裡每一個角色有著強烈性格特徵，燈籠身體便是由插畫師Sharon Lee創作的夢悠村角色阿斑零（Zebra O）、蕎咪咪（Mimi Q），而電路組件及燈泡是邀請愛將電工學融入藝術創作的「伯克卡羅 Little Black Carrot」Tracy設計，燈籠設計容易摺作，物料是安全的膠料，透光度高。

▲ 填色紙以屯門公園兒童遊樂場作藍本。(受訪者提供)

套件內附有2款由Sharon 設計、以「公園星球」作場景的遊樂場水彩畫紙，填色紙構圖按照智樂有份參與設計的油麻地京士柏遊樂場及屯門公園兒童遊樂場作藍本，加入夢幻的穿上太空人的夢悠村角色，小朋友可以自由填色。

而「Color My Community為社區上色」為孩子不同手握能力，提供六款Tombow日本蜻蜓牌彩繪用品，包括木顏色、點點筆、油性麥克筆及水彩毛筆，供家長自選。

而智樂表示，今次活動也可讓家長認識到他們設計的2個遊樂空間，其中屯門公園兒童遊樂場為共融特色，光是滑梯就建得很高，鼓勵年長一點的小朋友可以爬高一點感受四周景色，斜坡小山丘的軟墊設計可以讓小朋友安坐聊天，或攀爬玩樂。

▲ 活動可讓小朋友認識到智樂設計的2個遊樂空間，其中屯門公園兒童遊樂場是共融設計。(受訪者提供)

由即日至10月31日期間，於 Color My Community （CMC Lab） 購買夢悠部落多用途燈籠 + Tombow 日本蜻蜓牌彩繪慈善義賣套裝（售價由港幣200至390元），當中所有收益之 15% 將直接捐予Playright，以支持機構兒童遊戲工作及服務。

與此同時，家長與小朋友可以一起共創「公園星球」，並參加有獎填色活動，由插畫師 Sharon 選出她最喜愛的作品，中選作品的家長和小朋友將會獲贈限量版 MONO禮品一份，包括MONO迷你擦膠、MONO筆記簿、Play Color2 迷你筆袋、MONO書簽等，名額50份，送完即止。

訂購方法可按此連結。

記者：胡麗珊