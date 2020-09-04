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【新冠肺炎】韓國泡菜廠爆集體感染20人確診　40噸泡菜已流入市場需召回銷毀

健康 12:01 2020/09/04

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韓國一間泡菜廠暴發集體感染。

全球新冠肺炎疫情持續，韓國昨天（3日）新增198宗確診病例，累計感染人數超過2萬宗。其中位於韓國忠清南道青陽郡一間泡菜廠暴發集體感染，截至昨日已累計有20人確診。工廠目前被封，生產的40噸泡菜已流入市場，正計劃全部回收及進行銷毀。

據「韓聯社」報道，涉事工廠一名20多歲尼泊爾籍女工9月2日確診，成為首宗病例。工廠即日被封，隨後134名員工及員工家屬接受檢測，截至昨日累計有20人確診新冠肺炎。

40噸泡菜已流入市場

工廠在8月28日到9月2日生產的50噸泡菜，被列入銷毀範圍。但其中40噸泡菜已流入市場，包括大田、濟州、天安和華城等多地，工廠計劃全部回收及銷毀。而餘下10噸置放在工廠的泡菜則被即時銷毀。

韓國防疫部門表示尚無通過食物感染新冠肺炎的先例，呼籲市民無需驚慌。當局亦指，已派出10人組成的應急小組，調查是次泡菜廠集體感染事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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