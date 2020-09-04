【益智玩具】港媽自創兒童桌遊棋盤　「企鵝在沙漠能生活嗎」訓練想象力

▲ 徐校長大讚遊戲變化多樣，更可培養小朋友4C能力。

今年無端端、失驚無神就開左學，連開學禮都透過螢光幕進行，家長已無可能避開不讓小朋友接觸電子用品，有幾多家長已經覺得使用電子用品的時間失守呢，在家抗疫由只准對住螢光幕上堂，到可以限時間睇卡通片，再來都可以打下遊戲機，然後仍是在家太多時間，就「電子放題」，放任小朋友喇。

在家玩電子用品，是大勢所趨，定係唯一選擇呢？當然不是啦，早前我就同福建中學附屬學校校長徐區懿華及另一位朋友一齊捉棋，而那副棋就係我這位朋友咱家設計及生產。

副棋適合幼稚園至小三玩的，棋的設計是不同動物，及不同場景，有冰天雪地、沙漠、樹木等等，小朋友要抽不同動物及場景串連成故事，小朋友發揮創造力及講故事，「如果抽中企鵝在沙漠，小朋友便需要利用想像力及邏輯分析能力，解釋企鵝怎樣在沙漠生活。」

三個大人玩得幾開心，我覺得除了消磨時間外，小朋友或跟其他小朋友一齊商量如何設計棋盤，將動物擺放在不同位置，培育到小朋友集體創作的溝通能力，受用終身。

徐校長就話這遊戲變化多樣，更可培養小朋友4C ，即「Collaboration合作」、「Communication溝通」、「Creativity創意」及「Critical thinking邏輯分析」。我就無諗得咁有教育理念，只覺得小朋友會覺得好玩就得，又可按住副棋做手工，用腦用手，而不是只用眼對住螢光幕。

設計這副棋的朋友的教育專欄筆名是「小藝子」，本身都係一位媽媽，小朋友仍是幼稚園階段，她說：

家長已難以做到零電子用品，但千萬不要當成電子奶嘴，用最原始、最簡單一齊捉棋，嘻嘻哈哈一齊創作動物故仔，都可以平衡使用電子用品的時間。她設計這副棋都希望幫到家長，更重要是教到小朋友。

香港電台第一台《我們不是怪獸》「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。