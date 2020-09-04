【監生熱死】日本高松市37.6度史上最高溫　母遺2年幼女兒困車上全身癱軟搶救不治

▲ 日本高松市昨日（3日）錄得當地9月史上最高溫，有一名媽媽遺留2名女童在車上，最後因中暑而死。

除了新冠肺炎疫情，日本近月持續被高溫籠罩，其中東京都8月共有187人死於中暑。而昨日（3日）香川縣高松市最高溫為37.6度，是當地史上9月的最高溫度記錄，當地有2名女童在高溫下被困車內，活活熱死，其母親回到車內已見二人全身癱軟，立刻送院救治近2小時，最後仍宣告不治。

據《日本放送協會》報道，高松市警方在9月3日中午12時40分接獲一名母親報警，指將6歲及3歲的女兒短暫放在車內，回來後見二人全身癱軟，

我把女兒們放在車上，離開了一陣子，回來時就看到她們全身無力。

2女童因困車內中暑而死

警方及消防人員接報後趕往現場，立刻將2名女童送院救治，惟經過2小時全力救治後，2女童仍不治身亡。2名死者分別是6歲的竹內真友理與3歲的竹內友理惠。警方初步推斷女童的死因是中暑，目前已將其母親帶回當地警局查問，並將會進一步深入調查事發經過。

據日本氣象局消息指，當日高松市中午時的溫度為36.6度，下午2時更錄得37.6度高溫，是當地有統計以來的9月最高溫。

車內高溫 中暑導致多名兒童死亡

內地廣東省湛江市早前有一名5歲男童搭乘校巴抵達幼稚園後，被司機及跟車老師遺忘在車上，導致他被鎖在高溫的車廂內長達9小時，最終因為嚴重脫水死亡。

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責任編輯:王明芳