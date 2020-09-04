  • 30°C
香港時間 : 2020904日 (週五) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【監生熱死】日本高松市37.6度史上最高溫　母遺2年幼女兒困車上全身癱軟搶救不治

兒童健康 12:23 2020/09/04

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

日本高松市昨日（3日）錄得當地9月史上最高溫，有一名媽媽遺留2名女童在車上，最後因中暑而死。

除了新冠肺炎疫情，日本近月持續被高溫籠罩，其中東京都8月共有187人死於中暑。而昨日（3日）香川縣高松市最高溫為37.6度，是當地史上9月的最高溫度記錄，當地有2名女童在高溫下被困車內，活活熱死，其母親回到車內已見二人全身癱軟，立刻送院救治近2小時，最後仍宣告不治。

據《日本放送協會》報道，高松市警方在9月3日中午12時40分接獲一名母親報警，指將6歲及3歲的女兒短暫放在車內，回來後見二人全身癱軟，

我把女兒們放在車上，離開了一陣子，回來時就看到她們全身無力。

2女童因困車內中暑而死

警方及消防人員接報後趕往現場，立刻將2名女童送院救治，惟經過2小時全力救治後，2女童仍不治身亡。2名死者分別是6歲的竹內真友理與3歲的竹內友理惠。警方初步推斷女童的死因是中暑，目前已將其母親帶回當地警局查問，並將會進一步深入調查事發經過。

據日本氣象局消息指，當日高松市中午時的溫度為36.6度，下午2時更錄得37.6度高溫，是當地有統計以來的9月最高溫。

車內高溫 中暑導致多名兒童死亡

內地廣東省湛江市早前有一名5歲男童搭乘校巴抵達幼稚園後，被司機及跟車老師遺忘在車上，導致他被鎖在高溫的車廂內長達9小時，最終因為嚴重脫水死亡。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王明芳

相關文章

【熱浪襲日】日本高溫一周近6700人中暑　東京晚上近40°C兩日14人熱死
17:57 2020/08/16
【熱浪襲日】日本高溫一周近6700人中暑　東京晚上近40°C兩日14人熱死
【監生焗死】5歲男童沒下校車無人發現　被困車廂9小時中暑亡老師圖掩真相
13:59 2020/08/23
【監生焗死】5歲男童沒下校車無人發現　被困車廂9小時中暑亡老師圖掩真相
兒童健康 育兒心得 意外事故 香川 日本 東京 中暑

最高瀏覽

【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
12:36 2020/09/03
【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
00:00 2020/09/03
李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題
10:29 2020/09/03
【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題