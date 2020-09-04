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【全民檢測】陳肇始指疫苗採購工作正全速進行　港府有足夠資源採購

社會 12:11 2020/09/04

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食物及衞生局局長陳肇始教授就普及社區檢測計劃見傳媒。（陳國峰攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」開展至第4日，公務員事務局長聶德權今日（4日）宣布，普及社區檢測計劃將延長4天至9月11日，122個檢測中心仍會繼續運作，市民明日起可預約登記新增時段。

【全民檢測】普及社區檢測計劃延長4天至9月11日　19個檢測中心9月7日後關閉

食物及衞生局局長陳肇始表示，病毒檢測是特區政府在防疫抗疫工作中非常重要，另在公共衞生來說亦是非常有意義。她指檢測是為了得知整個社會的情況，找到陽性個案固然重要，因找到隱形患者可盡快折斷傳播鏈，但陰性個案對政府來說亦是非常重要，其可影響港府下一步的防疫工作。

至於疫苗採購方面，她稱當局已雙管齊下，包括在8月底時已決定參與世衞以及其他組織的COVAX疫苗計劃，港府亦有足夠資源採購；另衞生署科學委員會亦有與個別供應商接觸，正審視有關數據。

她稱，因部分疫苗正進行測試，其中只有部份藥廠已測試至第三階段，故當局正密鑼緊鼓取得有關數據，並了解不同疫苗的副作用等整體情況，當局會盡快通過科學委員會以及衞生署給予的建議，立即進行採購，「這個工作正在全速進行」。

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記者：郭詩詩

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