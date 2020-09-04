【富翁媽媽】65歲媽媽25年前中2800萬巨款　一個原因繼續做夜更超市員工不退休

▲ 英國一名媽媽在25年前幸運中了270萬英鎊（近2800萬港元），中獎後一直返超市通宵更工作至今，目的是身教孩子。

一夜致富幸運獲得千萬獎金，成為千萬富翁，可能許多人都會辭職提早退仔歎世界！英國一名媽媽在25年前幸運中了270萬英鎊（近2800萬港元），她跟丈夫未有因而大改原有的生活，依舊樸實不奢華，而中獎媽媽一直在超市工作，更是返夜班通宵更，然而成為富翁的她未有辭職，打工至今25年了，原因是為了一對子女，身教孩子作好榜樣。

中獎後依然上夜班工作

綜合英國媒體報道，英國女士Elaine Thompson於25年前，即1995年買抽獎獎券贏得270萬英鎊（現時折算約2,773萬港元），中獎後的她並未大大改變生活模式，每天依然上夜班勤奮工作，未想過要退休。丈夫Derek亦繼續工作持續做會計師。夫婦育有兩孩子Gary及Karen，一家亦沒有搬大房、買新車等，改變的是全家會趁假期前往拉斯維加斯度假，平日生活簡單樸實。

患有哮喘及高血壓

英媒在25年後追訪Elaine一家近況，了解生活沒有大改變原由。Elaine患有哮喘及高血壓，曾數次工作時感到身體不適，但沒有經濟負擔的她仍未想過放棄工作，不覺由凌晨2時至早上9時辛苦，大讚公司很好，指雖然自己快65歲了，但還沒準備退休。Elaine提到︰

當年幸運中獎時，2個小孩才5歲和10歲，那時就決定無論有多少錢都會努力工作，若爸媽安逸度日，怕孩子深受影響，希望選擇以身作則，成為孩子的榜樣。

作孩子榜樣要努力

原先身邊的親友都難以理解，Elaine他們為何要這麼辛苦，何不退休養老就好。原來中巨獎仍繼續工作是為了作孩子榜樣，此原因大獲讚好。不時聽到報道指出中獎者過度揮霍，很快陷入人生低谷，Elaine跟Derek沒有這樣。

我們要讓孩子看到父母努力工作的樣子，告訴他們如果不努力工作，就會在生活中迷失。

財富不是生活的唯一

Elaine和丈夫有很多事想做、想嘗試，但認為有了財富不代表要從此降低自己的能力和生產力，財富不是生活的唯一，不想安逸度日，讓孩子受影響變得懶散。

2個孩子現時35歲及30歲了，已長大成人，考上不錯的大學，現在各自努力工作，沒有讓爸媽失望。

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責任編輯：王明芳