【體質大不同】陽虛體質一年四季雙手都凍　浸大中醫推薦4款補陽湯水

▲ 浸大中醫推薦4款補陽湯水。

陽虛體質的人平時可煲什麼湯飲用？香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍表示，陽虛體質的人可以用補陽的食材來煲湯，享受美味的同時又可以達到補陽的作用，並推介以下4款湯水。

1. 肉蓯蓉寄生羊肉湯

材料：肉蓯蓉、桑寄生各15 克、羊肉 500 克

製法：將羊肉切塊汆水後與肉蓯蓉、桑寄生一併放入湯鍋內，加入2000 毫升水，大火煲滾後小火再煲約1 小時，起鍋前加適量鹽調味。有人喝湯不加鹽，喜歡喝清湯，但實際上這道湯以補腎陽為主，鹽不僅起到調味的作用，更有藥引的作用。

2. 鹿茸枸杞鮑魚湯

材料：鹿茸片 25 克、新鮮大鮑魚 1 隻、枸杞子 50 克、去核紅棗 6 枚、生薑 1 塊

製法：鹿茸片、枸杞、紅棗洗淨，鮑魚、生薑洗淨切片，所有材料放入燉盅，加水適量，隔水燉約4 小時，加鹽調味後飲湯吃肉。

3. 杜仲核桃燉豬腰

材料：杜仲 25 克、核桃 25 克、豬腰 1 個

製法：將豬腰洗淨，連同杜仲、核桃一起放入大燉盅內，加750 毫升水，隔水燉約1 小時，加鹽調味後飲湯吃肉。

4. 高麗參鹿茸雞湯

材料：高麗參蔘 15 克、鹿茸片 35 克、雞肉 200 克

製法：高麗參切片，與鹿茸片洗淨，雞肉洗淨後去皮切小塊汆水，所有材料一起放入大燉盅，加800 至1000 毫升水，隔水燉約3 小時，加鹽調味，飲湯吃肉。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜