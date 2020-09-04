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【生命小鬥士】紀念7歲腦癌女兒化療1000日　媽媽網上集氣收過千封暖心來信

兒童健康 13:31 2020/09/04

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美國一名7歲女童患上腦癌，媽媽為了紀念愛女化療1000日，於是在網上集氣，結果收到逾千封暖心來信。

兒童患癌特別令人心痛，父母及家人的支持是他們抗癌路上的強心針。美國一名7歲女童不幸患上腦癌，媽媽為了紀念愛女化療1000日，於是在網上徵求打氣信，結果女兒收到來自美國各州、逾千封暖心來信，令母女非常感動。

據美國廣播公司新聞節目（ABC News）報道，來自愛達荷州的女童Zoe Ray於5歲時，在公園玩耍摔倒並撞到頭部。Zoe的媽媽Chrissy表示，當時正值秋天，Zoe摔倒後，她立刻帶女兒向醫生求診。醫生檢查後發現Zoe腦部長了一個乒乓球大小的腫瘤。

Zoe每天都期待收信的一刻。（相片來源︰「Zoe Ray of Sunshine」fb）

忍痛化療從不哭鬧

其後Zoe確診患有視神經膠質瘤，這是一種罕見且生長緩慢的腦腫瘤，生長在視神經與大腦神經的連接處。礙於Zoe腫瘤的位置，透過手術切除有機會危及生命，因此決定以化療方式進行治療。

雖然化療有不少副作用，但Zoe總是笑著面對。（相片來源︰「Zoe Ray of Sunshine」fb）

過去三年，Zoe接受了三種不同類型的化療，每種化療都有副作用和併發症，包括減低她的精力及食欲，削弱了她的免疫系統，又會引起一些間歇性的頭痛。化療令Zoe持續感到不適，就像長期處於患上流感的狀態。

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Zoe已經抗癌三年，每次化療她都強忍著疼痛不適，沒有哭鬧過。化療步入第1000天，媽媽想為女兒做點甚麼，於是想到邀請親友、鄰居甚至網民，給Zoe寄封信或卡來打氣，結果這竟變成全國各地陌生人一起參與的活動。

這位女士（右）每天都來派信給Zoe。（相片來源︰「Zoe Ray of Sunshine」fb）

看信分心減身體痛楚

Chrissy於9月1日在facebook專頁「Zoe Ray of Sunshine」發帖表示，當天Zoe收到366封信件，至今已累積1166封信了。她表示︰

當女兒看信件時分心，感覺身體沒那麼痛。

化療步入第1000天，Zoe和媽媽感激身邊人及網民的支持。（相片來源︰「Zoe Ray of Sunshine」fb）

Zoe的願望是收齊來自美國50州的信件，她每天都期待收信的一刻︰

他們說想起我，並分享一些故事鼓勵我，這讓我感到非常興奮和快樂，整日打開信可令我分神，不去多想病痛。

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責任編輯︰駱秀玲

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