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【減肥大作戰】控制味覺是成功修身關鍵　日本醫生自製調味料調整「肥胖味覺」減55磅

保健美顏 14:32 2020/09/04

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日本醫生自製調味料，調整「肥胖味覺」後減走55磅。

味覺也有分肥或瘦？日本節目《找到主治醫生的診療所》請來糖尿病內科醫生工藤孝文講解人肥胖的原因，問題隨時出在味覺！他更教大家一招「味覺斷食法」改變飲食習慣，連他自己也是使用這個方法減走55磅。

「肥胖味覺」會不自覺吸收過多脂肪糖分

工藤孝文不但是糖尿病內科醫生，更是一個減肥瘦身專家，曾出版多本教授健康減肥的書籍。他在《找到主治醫生的診療所》節目上分享，部分人減肥未見成效的原因，可能是出自味覺。

他認為味覺分為「肥胖味覺」及「瘦味覺」，如果想成功減肥，重要關鍵是控制味覺。肥胖味覺是指經常進食濃味食物，所以舌頭習慣追求濃郁的味道，因此有肥胖味覺的人會不自覺吸收過多脂肪和糖分。瘦味覺則是即使進食味道清淡的食物，也能滿足舌頭對味覺的需求。

工藤孝文醫生靠味覺斷食法減去55磅。（節目截圖）

以調味粉末取代鹽

工藤醫生分享以「味覺斷食法」改變味覺習慣，其實就是減少進食鹽分。他解釋，鹽分、脂肪與糖分三者會互相影響，鹽分會令吸收的脂肪和糖分提升。所以改變味覺，飲食時減鹽或戒鹽，可以減少脂肪和糖分提升。

他也是靠「味覺斷食法」成功瘦身。他26歲時體重達92公斤（約202磅），之後減至67公斤（147磅），足足減走55磅。另外亦有女患者調整味覺後，在7個月間由78公斤（172磅）減至56公斤（123磅），她的老公每天吃同一餐單，亦成功減走15公斤（33磅）。

根據經驗，他指出一般3至4日就可以改變味覺習慣，更推介一種可以取代鹽的調味粉末。調味粉末以鰹魚乾、小魚乾、昆布及綠茶製作而成。

點擊圖片睇調味粉末製作方法及其他料理：

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責任編輯：羅嘉欣

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