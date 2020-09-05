【堅持追夢】12歲從160磅為跳舞瘋狂減肥　港男放棄學業追夢擁10間舞蹈分校

▲ 翟傲邦23歲便擁有10間舞蹈學校分校。

經歷一段漫長日子，在家千日肥，今日同大家講一個肥仔的故事，從前一個8歲因減肥而接觸拉丁舞，12歲160磅，之後決心減肥，每日只吃青菜和雞胸肉，跑步10公里，和堅持練舞2小時，瘋狂減肥後再次參加香港排名賽，便入選香港代表隊，21歲在全國賽拿了冠軍，之後亦代表香港在亞洲青少年錦標賽21歲組取得亞軍，和在世界賽取得殿軍，23歲擁有10間舞蹈學校分校。

故事當然沒這麼簡單，每一個人成功，背後付出的努力、艱辛，這位朋友的經歷更可謂不足為外人道，當然不單是減肥經歷，也不是17歲開始教跳舞，維持自己的跳舞興趣，之後再創業的經過。我反而關心這位朋友，在香港這個單一的教育制度下，不少老師、家長都只顧「唯有讀書高」的壓力下，如何就住自己的興趣，闖出自己一片天。

這位朋友於中學期間，曾經因為要參加一個重要的比賽，而未能參與學校的考試，校長就話若果因為比賽而缺席考試，是不會給予機會補考。這個看似荒謬，但其實相當典型的學校做法，因為打從心底，是怎樣看待學生興趣的價值。代入這位校長的角度去想，一個肥仔學生話要去跳拉丁舞比賽而放棄學業，到底值唔值得（係呀，我相信不少學校認為不去考試就等於放棄學業，而且這個是相當普遍的想法）結果這位朋友立定決心去比賽，而校長亦毫不客氣，對佢有一定的「處分」。

這個「處分」，可能對他是一個無限祝福，令他更專心跳舞，亦造就了今天的成就，這位朋友叫翟傲邦，他曾講過「我需要舞蹈就如人需要食物。」若果那位校長有心聽過這位學生的聲音，知道他視跳舞如自己的生命所需，又怎會要他去抉擇，應該去學校考試或跳舞比賽。

翟傲邦就可以堅持自己的跳舞興趣、夢想，但在香港的教育制度下，又有幾多人被逼選擇學業，放棄自己的理想，自己撲熄心中的一團火，而到頭來又會否後悔呢﹖正如電影對白所講，人無夢想，同條鹹魚有乜分別？

我們身為家長或者老師，我們是否仍記得自己曾經有什麼夢想，今日放在哪裡，而⋯⋯你們仔女或者學生的夢想呢﹖

香港電台第一台《我們不是怪獸》「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。