【育兒心得】曾讓女兒休學一年逛遍全港博物館　作家媽媽：助誘發孩子自主學習動機

▲ 作家媽媽陳渝英在女兒小時候已施行親子共讀，她首本正式公開發行的繪本創作，是以粵劇引伸少數族裔的社會共融議題。

繪本可以傳達抽象的議題，用畫面構圖及簡單的對話，向幼兒解釋深奧的道理。藝術教育工作者陳渝英（冰冰）是一位熱愛繪本的媽媽，其女兒也是自幼在她的伴讀中成長，她首本正式公開發行的繪本創作，是以粵劇引伸少數族裔的社會共融議題，講述中文較弱的南亞裔學生夏娜，和自信心較弱的華裔學生華華，因被媽媽要求參加學校粵劇班，而一起克服學習上的困難，共同成長的友情故事。

▲ 冰冰和9月升讀小三的女兒澄澄都熱愛繪本。(曾耀輝攝)

《兩個花旦》是以粵劇作主題的童書，是新鮮又有意思的題材，但冰冰和負責畫作的吳浚匡（阿力）同樣對粵劇陌生，為要研究繪本，她和拍檔共花了一年時間才完成出版。

冰冰和阿力同擁有豐富的舞台經驗，並在香港完成墨爾本皇家理工大學純藝術系，而冰冰過去的劇作，也曾涉獵跟兒童成長、跨文化的劇目題材，例如曾用《卡夫卡變蟲記》改編了一齣講述自閉症小朋友世界的劇目，之後自資把這故事撰寫成劇場繪本，此外，她也撰寫過一個有關港童和新移民相處的文化衝突的舞台劇，並擔任導演。

冰冰說因自己寫開劇本，寫繪本時要研究怎樣把文字淺化，從構思主題，到角色設定、故事情節、行文方法、畫面演繹等，都不斷增刪、修訂。

為這個繪本做了大量研究，我們也各自做了家訪、校訪，參與社區中心活動，了解他們的性格特質，觀察華裔小朋友和他們相處；因我和阿力很少接觸粵劇，為此曾走訪一間主流小學的粵劇班，觀察當中少數族裔小朋友學習的經過，例如他們要在曲譜上把中文字寫上拼音。

▲ 最令讀者震撼的畫面，算是四版跨頁的「粵劇角色大曬冷」了。不妨猜猜繪者用上了哪些粵劇角色？

▲ 由於作者和繪者都是劇場工作者，他們的演繹方式有着劇場的張力，這畫作中會透出樹梢下的光綫，非常用心。(曾耀輝攝)

讓抽象的事物形象化

為了讓抽象的事物形象化，她特意將欠缺信心和害怕中文的兩件事化成驚青怪和中文怪，而畫家則把這些「可怕」的形象隱藏在不同的版面中。她開心謂，聽過有朋友的女兒，看到書中夢境一幕，出現驚青怪，之後告訴媽媽她也有害怕的事，令她感到繪本是一道可以走進孩子世界的橋樑，在主角身上發現自己也有害怕的事，過程中因而釋懷。

而她也設計了一把彩虹劍，寓意那是面對逆境的武器，也有幾幕用上蛋的元素，讓主角在蛋內長期學習、互相扶持，寓意做事需要下苦功才有成果。

畫家對圖畫是精雕細琢，我們希望小朋友有共鳴感，藉着家人和朋友的支持可以克服成長、交友和學習中的困難。

冰冰笑言封底也藉此隱藏了彩蛋 —— 夏娜把自家製的咖喱角和華華家裏帶來的菜肉包交換共嘗。

由於阿力是劇場工作者，因此演繹畫面有着劇場的張力，繪圖有不少光影的細節，其中有一幕夢境，大家曾開會討論、修改、重畫了很多次，共用了兩個星期，才把想要的效果做好。

冰冰謂也許因為她的文本描寫得太仔細，對阿力的作畫都有很大幫助。

我對阿力的畫功是由衷地欣賞，他完全能把我創作融化成畫作。他的畫面會用到豐富有層次的明暗對照，表達內心經歷及舞台的效果。

她謂希望讀者能透過繪本，進一步增加對少數族裔的理解和共融。

▲ 既然是少數族裔的繪本，當然少不了文化交流的部分，故事中常用到平行時空畫面，讓兩個主角的生命對照。

相信教育可以多元化

冰冰擁有兒童心理輔導碩士學歷，早前在藝術創作室藝術本子開辦了3個月的兒童哲學課程，跟學生在zoom上討論關於人點為之靚、人點解會老、有錢是否一定開心等話題，冰冰謂在傳統教育，課程緊迫，小朋友很少有空間問問題在教育中，這是很大的問題，欠缺機會讓小朋友作批判思考和逆向思維，教哲學的過程可以容讓大家深入去分享，是很有趣，因為沒有對和錯，只是人人觀點不同，最後大家把看法畫成圖畫，表達看法。

▲ 早前在藝術本子開辦了3個月的兒童哲學課程，跟學生在zoom上討論。(曾耀輝攝)

讓女兒休學一年在家自學

冰冰女兒李澄今年9月升讀小三，自細已由媽媽伴讀繪本，澄澄在完成K3時曾休學一年，期間在她陪伴下，養成閱讀興趣，女兒自細已會幫手做家務，包括整理衣服，煮早餐等。兩母女在一年內幾乎走遍全港公私營博物館，觀看專題展覽，期間女兒創作了4本屬於自己的圖書。

之後她為孩子選擇了一間以愉快學習為主的小學，澄澄的小學是有時限小學，只會辦學九年，而冰冰謂當時選校是因學校推行繪本，及有繪本教學，並設有dream-starter課程，讓學生有解難能力。

澄澄是這小學首屆學生，我也是了解到學校理念才選擇，但她是首屆，沒有舊生可借鏡，故我也是膽粗粗下決定。學校上午上堂，下午活動課，下午有生命教育，我不想形容它是happy school，因人人以為happy school好似不用學習，但其實學校是相信慢學配合學生特質去因材施教。

▲ 2年前因考慮到自己工作時間有彈性，故在丈夫支持下，讓女兒在家自學一年，誘發女兒的自主學習動機。(本報資料圖)

她回想澄澄也花了一年才適應何謂返學，過程是相當不容易，但見到囡囡去年小二時已完全適應返學常規，教她安慰。

今年她小三，學習上需要過度看較多文字的書了，故最近為了增強興趣，陪她共讀橋樑書，看文字需要適應和克服，故我會先讀一章節，讓她讀下一章，她會領略到沒有圖畫面的書，也可以有很大想像空間和趣味。

而澄澄現在正藉想像力爆炸期，熱愛把過往讀過的偵探、冒險、海盜等題材，加入自己想像再輸出來，畫成漫畫作品，跟她交流。

她是較喜歡用圖畫表達的小朋友，並擅長把生活經驗來創作迷你書，是很有趣，便讓她繼續下去！疫情期間，留家時間長左，也需要借助網上圖書工具，但我總不想她對太多屏幕！

記者：胡麗珊