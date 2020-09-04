商場消費賺自選抽獎券 贏取總值超過300萬元獎品
精明消費是港人的強項之一，各大商場亦各出奇謀，吸納更多顧客。信和集團於去年7月推出跨商場獎賞計劃「 S⁺ REWARDS」，助會員簡化儲存商場消費點數兌換禮品的程序，並透過獨特的社群互動功能，加強與他們的聯繫。為慶祝此平台成立一周年，信和集團旗下5大商場，即日起更開展獎品總值逾300萬港元的「 S⁺ REWARDS隨意抽獎箱」大抽獎，與眾同樂。
由即日起至10月4日，所有「S⁺ REWARDS」會員前往屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城以電子貨幣單一消費滿HK$300並成功記 S⁺ REWARDS 點數，即可參加「 S⁺ REWARDS隨意抽獎箱」大抽獎！
|參加大抽獎
|於指定日子及商戶類別
|一般會員
|單一消費每滿港幣$300並成功登記點數，即可賺取1張電子抽獎券
|每日最多可以換領66張*
|「白金買家」／「鑽石買家」會員
|單一消費每滿港幣$300並成功登記點數，即可賺取2張電子抽獎券*
|每日最多可以換領132張*
|新會員
|由即日起登記成為會員並成功登記點數1次，即送3張電子抽獎券
|每日最多可以換領66張*
|非會員
|於參與商場及黃金海岸商場以電子貨幣即日單一消費每滿港幣$300，即可於該商場禮賓處或客戶服務中心換領1張實體抽獎券
|每套單據最多可以換領10張*
*以每人每日消費上限港幣$10,000計算
會員於以下日子及商戶類別以電子貨幣單一消費滿HK$300，更可獲得雙倍電子抽獎券！
|消費日期
|商户類別
|星期二、四
|餐飲美饌
百貨公司、超級市場及便利店
保健產品及個人護理
|星期三
|鐘錶、珠寶、眼鏡及飾物
影音電器及電子產品
化妝及美容產品
|星期六、日
|兒童服裝及玩具
戲院及娛樂
時裝
此外，所有參加抽獎的 S⁺ REWARDS會員，更可自動躋身「排名賽」。在每期抽獎中，會員投放於同一類別抽獎箱的電子抽獎券愈多，其排名便會愈高，最終各個抽獎箱排名首3位的會員，皆可獲贈價值1,000港元的商場購物現金券。
首次登記點數送3張電子抽獎券
至於暫未成為會員的顧客，一方面可透過在屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場消費每滿300港元，領取一張實體抽獎券（每套單據上限為10張）參加大抽獎活動；另一方面亦可申請成為會員，經首次成功登記S⁺ REWARDS點數，更可額外獲得3張電子抽獎券。
抽獎活動共分3期，現在已進行到第3期，將由9月7日開始至10月4日。有別於其他抽獎總是劃一送贈獎品，「S⁺ REWARDS隨意抽獎箱」大抽獎特別根據顧客的生活態度與喜好，分別設4個主題各異的抽獎箱，有「玩樂贏家」、「識歎大師」、「潮流達人」及「氣質教主」，當中獎品各有不同，如「玩樂贏家」內有the sky電影禮券（365日戲票）、Nespresso Essenza Mini咖啡機；「識歎大師」涵蓋高級酒店住宿、 Sealy雙人床床褥及按摩產品；「潮流達人」包括Mavic Air 2航拍機、1MORE雙單元耳塞式耳機 ；而「氣質教主」則有按摩椅、Le Creuset圓形琺瑯鑄鐵鍋、升級版Dyson Supersonic™風筒等，顧客可自行選擇抽獎箱，贏取心儀的獎品類別。
終極大獎送名車及名貴禮品
與此同時，無論每期中獎與否，所有抽獎券更會自動撥入「終極大抽獎」，顧客隨時可贏取各項重量級巨獎，包括本田Jazz 1.3全能揭背車、泰國布吉泳池別墅7天住宿套票、名貴腕錶，以及MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環，鑽石總重2.02卡。
第3期抽獎及終極大抽獎結果將分別於10月28日及11月4日在星島日報、英文虎報及S⁺ REWARDS網頁刊登。
抗疫期間，大家都要時刻保持防疫意識 ，記住要時刻配戴口罩同消毒雙手，如果有不適，就要記得看醫生和留在屋企休息!
信和集團商場防疫期間亦採取多項防疫措施:
1. 推廣攤位每日定時消毒清潔
2. 推廣攤位會設有酒精搓手液
3. 顧客需按場內指示排隊並保持社交距離
4. 工作人員每日上班前會量度體溫
活動受條款及細則約束。詳情請參閱S⁺ REWARDS網頁。
推廣生意的競賽牌照號碼：53491-506
（特約）