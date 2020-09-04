商場消費賺自選抽獎券　贏取總值超過300萬元獎品 

精明消費是港人的強項之一，各大商場亦各出奇謀，吸納更多顧客。信和集團於去年7月推出跨商場獎賞計劃「 S⁺ REWARDS」，助會員簡化儲存商場消費點數兌換禮品的程序，並透過獨特的社群互動功能，加強與他們的聯繫。為慶祝此平台成立一周年，信和集團旗下5大商場，即日起更開展獎品總值逾300萬港元的「 S⁺ REWARDS隨意抽獎箱」大抽獎，與眾同樂。

由即日起至10月4日，所有「S⁺ REWARDS」會員前往屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城以電子貨幣單一消費滿HK$300並成功記 S⁺ REWARDS 點數，即可參加「 S⁺ REWARDS隨意抽獎箱」大抽獎！

參加大抽獎 於指定日子及商戶類別 一般會員 單一消費每滿港幣$300並成功登記點數，即可賺取1張電子抽獎券 每日最多可以換領66張* 「白金買家」／「鑽石買家」會員 單一消費每滿港幣$300並成功登記點數，即可賺取2張電子抽獎券* 每日最多可以換領132張* 新會員 由即日起登記成為會員並成功登記點數1次，即送3張電子抽獎券 每日最多可以換領66張* 非會員 於參與商場及黃金海岸商場以電子貨幣即日單一消費每滿港幣$300，即可於該商場禮賓處或客戶服務中心換領1張實體抽獎券 每套單據最多可以換領10張*

*以每人每日消費上限港幣$10,000計算

會員於以下日子及商戶類別以電子貨幣單一消費滿HK$300，更可獲得雙倍電子抽獎券！

消費日期 商户類別 星期二、四 餐飲美饌

百貨公司、超級市場及便利店

保健產品及個人護理 星期三 鐘錶、珠寶、眼鏡及飾物

影音電器及電子產品

化妝及美容產品 星期六、日 兒童服裝及玩具

戲院及娛樂

時裝

此外，所有參加抽獎的 S⁺ REWARDS會員，更可自動躋身「排名賽」。在每期抽獎中，會員投放於同一類別抽獎箱的電子抽獎券愈多，其排名便會愈高，最終各個抽獎箱排名首3位的會員，皆可獲贈價值1,000港元的商場購物現金券。

▲ 即日起申請成為S⁺ REWARDS 會員，並於首次成功登記S⁺ REWARDS 點數後，可額外獲得3張電子抽獎券。

首次登記點數送3張電子抽獎券

至於暫未成為會員的顧客，一方面可透過在屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場消費每滿300港元，領取一張實體抽獎券（每套單據上限為10張）參加大抽獎活動；另一方面亦可申請成為會員，經首次成功登記S⁺ REWARDS點數，更可額外獲得3張電子抽獎券。

▲ 4大主題抽獎箱，由顧客喜好自選

抽獎活動共分3期，現在已進行到第3期，將由9月7日開始至10月4日。有別於其他抽獎總是劃一送贈獎品，「S⁺ REWARDS隨意抽獎箱」大抽獎特別根據顧客的生活態度與喜好，分別設4個主題各異的抽獎箱，有「玩樂贏家」、「識歎大師」、「潮流達人」及「氣質教主」，當中獎品各有不同，如「玩樂贏家」內有the sky電影禮券（365日戲票）、Nespresso Essenza Mini咖啡機；「識歎大師」涵蓋高級酒店住宿、 Sealy雙人床床褥及按摩產品；「潮流達人」包括Mavic Air 2航拍機、1MORE雙單元耳塞式耳機 ；而「氣質教主」則有按摩椅、Le Creuset圓形琺瑯鑄鐵鍋、升級版Dyson Supersonic™風筒等，顧客可自行選擇抽獎箱，贏取心儀的獎品類別。



終極大獎送名車及名貴禮品

與此同時，無論每期中獎與否，所有抽獎券更會自動撥入「終極大抽獎」，顧客隨時可贏取各項重量級巨獎，包括本田Jazz 1.3全能揭背車、泰國布吉泳池別墅7天住宿套票、名貴腕錶，以及MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環，鑽石總重2.02卡。

▲ 所有抽獎券將自動撥入「終極大抽獎」，重量級大獎包括名車和鑽石耳環等。





第3期抽獎及終極大抽獎結果將分別於10月28日及11月4日在星島日報、英文虎報及S⁺ REWARDS網頁刊登。

抗疫期間，大家都要時刻保持防疫意識 ，記住要時刻配戴口罩同消毒雙手，如果有不適，就要記得看醫生和留在屋企休息!



信和集團商場防疫期間亦採取多項防疫措施:

1. 推廣攤位每日定時消毒清潔

2. 推廣攤位會設有酒精搓手液

3. 顧客需按場內指示排隊並保持社交距離

4. 工作人員每日上班前會量度體溫

活動受條款及細則約束。詳情請參閱S⁺ REWARDS網頁。

推廣生意的競賽牌照號碼：53491-506

（特約）