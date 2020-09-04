【學英文】因疫情而推遲到另行通知（Until further notice）　六合彩有望10月再舉辦

▲ 六合彩延期至另行通知（until further notice）。

疫情下，六合彩已經停辦多時。雖然一度宣布7月下旬再次開賣，但是又因疫情而推遲到另行通知（until further notice）。馬會終於決定改為只接受網上及電話投注，有望10月再舉辦六合彩。

Notice一字可以用作名詞或動詞。Notice用作名詞有數個意思，都與「通知」有關。上文提到的until further notice，指「直至另行通知」，這裏notice解「告示、公告」。例如，

There is a large notice at the lobby reminding people to wear surgical masks.（大堂有個大告示，提醒人戴外科口罩。）

Notice也可以解「事先通知、事前警告」或者「（辭職或終止合約的）通知期」。例句︰

There wasn't sufficient notice.（沒有足夠的事前通知。）

How long is the notice period for your current employment?（你目前的辭職通知期是多長時間？）

Notice用作動詞，則解「注意到、引起注意」。例如，

I notice he has been very tired recently.（我注意到他最近很累。）

I waved at my colleague but she didn't seem to notice.（我向同事揮手，但她似乎沒有看到。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文：Ally Dean's List級英文老師