【學英文】因疫情而推遲到另行通知（Until further notice）　六合彩有望10月再舉辦

疫情下,六合彩已經停辦多時。雖然一度宣布7月下旬再次開賣,但是又因疫情而推遲到另行通知(until further notice)。馬會終於決定改為只接受網上及電話投注,有望10月再舉辦六合彩。

Notice一字可以用作名詞或動詞。Notice用作名詞有數個意思,都與「通知」有關。上文提到的until further notice,指「直至另行通知」,這裏notice解「告示、公告」。例如,

There is a large notice at the lobby reminding people to wear surgical masks.(大堂有個大告示,提醒人戴外科口罩。)

Notice也可以解「事先通知、事前警告」或者「(辭職或終止合約的)通知期」。例句︰

There wasn't sufficient notice.(沒有足夠的事前通知。)

How long is the notice period for your current employment?(你目前的辭職通知期是多長時間?)

Notice用作動詞,則解「注意到、引起注意」。例如,

I notice he has been very tired recently.(我注意到他最近很累。)

I waved at my colleague but she didn't seem to notice.(我向同事揮手,但她似乎沒有看到。)

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

撰文:Ally Dean's List級英文老師