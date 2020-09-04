政府刊憲收回西營盤及大角咀兩地作市區重建

▲ 大角咀項目位於橡樹街／埃華街，地盤總面積有820平方米。（經濟日報資料圖片）

政府刊憲收回西營盤崇慶里／桂香街及大角咀橡樹街／埃華街土地，以推行市區重建項目，分別涉及101項及64項私人物業權益，有關土地將重建作住宅用途。地政總署指，合資格業主可獲法定補償，於適當情況下亦獲發特惠自置居所津貼或額外津貼；而租戶則可獲安置入住由房委會或房協出租單位，或獲發特惠現金津貼。

當中涉及西營盤項目位於崇慶里／桂香街，面積約1120平方米，涉及101項業權，項目完成後會設零售、商業附屬設施，項目內亦設地面公眾休憩用地。

至於大角咀項目位於橡樹街／埃華街，面積約820平方米，共涉64項業權，項目完成後將設零售店舖及地庫停車場。

地政總署表示，兩個發展項目已納入市區重建局2017/18年度的業務計劃，推行項目有助改善區內整體居住環境；在收地公告張貼於相關土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。

署方稱，受收回土地影響的業主，可獲法定補償及津貼，而租戶可獲安置入住公屋或特惠現金津貼；商用物業業主及租戶可選擇領取特惠津貼。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡