【BB來了】去年榮升人妻終造人成功 　42歲原子鏸IG貼孕照公布懷孕14周

▲ 原子鏸公布懷孕14周。

鄭佩佩女兒原子鏸（Marsha）去年下嫁摩洛哥型男Mehdi El Ajimi，今日在她於個人社交平台宣布喜訊，貼出孕照公佈懷孕14週。原子鏸這位準媽媽很期很待小寶寶出世，難掩喜悅說：「我隨時準備擁抱這美好而神奇的經歷。」

1999年參加香港小姐入行的原子鏸，在今日（9月4日）於個人IG貼出兩張孕照，照片中的她腹部微隆，只見原子鏸微笑著撫摸肚皮，並以英文撰文公佈懷孕3個月的喜訊。

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▲ 準媽媽難掩喜悅。（取自instagram）

原子鏸感激上天恩賜

其大意是指「很高興上帝在這段時間賜給我們這份禮物，這對我們兩個家庭都是值得期待的好消息。我現在正處於懷孕的第14周，此刻，覺得個肚似食飽般脹，但是，急不及待希望看到BB出世。」

Marsha並幽默稱，現在能夠在地鐵坐關愛座：「這是懷孕的樂趣！我隨時準備擁抱這一美好而神奇的經歷。」

▲ 原子鏸於去年下嫁摩擦哥男友。（取自instagram）

去年嫁摩洛哥型男

現年42歲的原子鏸為1999年港姐亞軍，其母是著名武打演員鄭佩佩。

Marsha在2000年因參演《男親女愛》與同劇的鄧健泓拍拖，可是兩人於2004年分手。

原子鏸已淡出娛樂圈，現在當瑜伽導師。Marsha在2017年透過交友apps認識摩洛哥型男Mehdi El Ajimi，拍拖1年多，Mehdi向她求婚，二人於去年2月底，於深灣遊艇會舉行婚禮，一眾好友陳法蓉、朱茵、蔡少芬也有到賀。

當時原子鏸已表示婚後會努力造人，她曾說：「當然心急，我那麼老，生到多少就多少」，現在終於願望成真。

▲ 原子鏸懷胎14周。

Marsha接受傳媒訪問表示今胎是仔，「鬼妹仔」的她說：「好開心可以生到BB，不理是男是女，我們都會愛他，所以沒所謂。BB會同我生日一樣，是3月出世。」

另外，原子鏸稱有少許妊娠不適：「現在會有普通少少不舒服，少少想嘔，有少少攰，以及好奇怪，會好想食嘢，有些東西特別想食，但食完又會不舒服，諗起有時都會不舒服，最不舒服是諗起或聞到肉的味道，不可以食太多肉。」

不過，原子鏸的媽媽鄭佩佩現在於美國，所以Marsha預計待生完BB後，才可以去美國見鄭佩佩。另外Marsha表示因為疫情及正懷孕，暫時不會回到瑜伽中心教班。