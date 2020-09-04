【頭痛胃痛】經常頭痛胃痛放屁失眠要疏肝　中醫推介陳皮玫瑰花5種食物改善肝鬱氣滯情況

▲ 中醫表示，陳皮、玫瑰花也有助改善肝鬱氣滯的情況。

經常出現頭痛、胃痛、放屁、失眠等情況，很可能是肝功能失調。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook指，遇到以上問題需要「疏肝」。她為大家推介5種食物，有助氣血運行，改善肝鬱氣滯的情況。

肝功能失調會致頭痛胃痛

梁醫師表示，「疏肝」即抒發鬱結、心情暢快的意思。「疏肝」一詞出自中醫，中醫理論認為肝主疏泄、調節情志，角色就像體內的交通督導員，專責保持全身經脈道路暢通。當遇上壓力或不快事情，容易氣頂或氣結難下，這種鬱悶感覺直接令體內氣血不順，阻礙肝臟的疏泄工作。

肝功能失調會致肝鬱，令情緒鬱悶，出現頭痛、多嘆氣、多打嗝或放屁、胃痛、大便不調、失眠等症狀。

若肝部能順利疏泄，就得以恢復精神，自然心情愉悅。除了控制及發洩情緒，適量進食行氣食物，也有助氣血運行，改善肝鬱氣滯的情況。

5種有助疏肝的食物

1.白蘿蔔

性質及功效：性寒，具順氣寬中、健胃消食、清熱利尿、生津止渴的功效。



適合對象：尤其適合氣滯、血瘀體質人士食用，有行氣功效。



注意：氣虛體弱、虛喘氣短、容易腹瀉、陽虛體質不宜食用；正在服用補氣中藥亦要避免，否則影響藥效。

2.陳皮

性質及功效：性溫，能理氣健脾、燥濕化痰，紓緩寒痰、腹部脹痛、孕婦及宿醉人士的作悶欲吐等症狀。



適合對象：有壓力、氣滯、血瘀、痰濕體質人士。

3.五指毛桃

性質及功效：性平，有健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡功效。



適合對象：尤其適合氣虛、脾虛人士。

4.金桔

性質及功效：性溫，有理氣解鬱、消食化痰的作用，亦可紓緩因肝氣鬱結而引起食慾不振。



適合對象：最適合胸悶氣結、心情鬱悶的人士。



注意：脾胃氣虛者不宜多吃。

5. 玫瑰花

性質及功效：性溫，有疏肝解鬱、行氣活血作用。



注意：因為有活血功效，女性月經期間不宜飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣