藝人張韋怡入稟指姑仔誹謗　要求作出賠償兼道歉

▲ （經濟日報資料圖片）

藝人張韋怡（GoGo）日前入稟高等法院，指其丈夫胞妹自今年6月始，向傳媒及於社交平台等惡意作出對其構成誹謗的言論，令其聲譽受損，感到困擾及尷尬，並因此小產入院，導致其財政上受損。張入稟要求法庭頒令禁制姑仔再作出對其構成誹謗性言論，並須作出賠償及道歉。

原告張韋怡(Gogo)，答辯人潘碧玉。入稟狀指，原告為商人，自2007年至2020年為無綫電視藝人，答辯人為其丈夫胞妹。

入稟狀指，答辯人自今年6月24日，向記者及於社交平台，惡意作出對原告構成誹謗性言論，原告指有關言論內容不真確，並對其聲譽嚴重受損。原告指因有關言論而受困擾及尷尬，並於今年7月底因此小產入院，導致原告財政上受損。

入稟狀續指，原告須遷出原有住所，以每月5.6萬元於尖沙咀租住服務式住宅，並須每月花費3,820元求診精神科專家。入稟狀指，有關言論對原告造成損失，要求法庭頒令禁制答辯人再作出有關言論，並須向原告作出書面道歉及賠償。

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記者：林育慧