【全民檢測】張建宗視察上環體育館檢測中心　向在場醫療輔助隊致謝

▲ （經濟日報資料圖片）

全民檢測踏入第4天，政務司司長張建宗今日(4日)到訪上環體育館社區檢測中心視察，又欣悉計劃開展至今反應正面，累計有91.7萬人成功預約檢測，當中於上環體育館接受檢測人士為數不少，形容反應相當踴躍，又向現場供服務的醫療輔助隊人員致謝。

政務司司長張建宗今早於醫療輔助隊總監陳漢儀及總參事黃英強陪同下，到上環體育館社區檢測中心視察運作情況，及聽取中心人手安排及場地設計的介紹，之後視察檢測流程。

港府稱，醫療輔助隊每日派出4名醫生、25名護士及30名已受訓隊員，於4個檢測中心設35個採樣站，採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本以作化驗。

張建宗又向現場提供服務的醫療輔助隊人員表示感謝，表示醫療輔助隊除了積極參與檢測中心的工作外，亦護送接受檢疫人士往檢疫中心，同時於檢疫中心支援衞生署的醫療服務，屬政府抗疫工作中不可或缺的支援。

他又提到，計劃開展至今反應正面，自8月29日網上預約開始以來，截至今早11時，累計有約91.7萬名市民成功預約檢測，而到上環體育館接受檢測的人士為數亦不少，反應相當踴躍；港府檢視計劃運作經驗及市民需求後，決定將計劃延長4日至9月11日，方便更多市民接受檢測。

他呼籲，市民為己為人踴躍參與，只要越多人參與普及計劃，便越大機會找出社區隱性患者接受隔離治療，從而切斷傳播鏈，令社會逐步恢復社交及經濟活動，讓市民可以回復正常的生活，包括出行及旅遊等。

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責任編輯：陳正怡