【婚姻保鮮法】工作狂夫妻結婚26年曾陷低潮　Bill Gates傳授3大婚姻之道首重高EQ

▲ 微軟創辦人Bill Gates與妻Melinda結婚26年，全靠3個相處方式令婚姻保鮮。

婚姻關係是一大學問，曾蟬聯13年世界首富的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），與太太梅琳達（Melinda Gates）是世人眼中的模範夫妻。兩人相愛33年、結婚26年，育有2女1子，至今仍恩愛如昔。比爾蓋茲認為夫妻間要有EQ，當中包括3方面的相處方式，用心維繫一家五口。

綜合外媒報道，現年64歲的微軟創辦人比爾蓋茲和56歲的梅琳達，是典型的職場戀愛。1987年梅琳達加入微軟工作，在公司一個晚宴活動中，與比爾蓋茲坐在身旁而認識，她形容兩人聊得投契。

▲ 蓋茲和梅琳達育有2女1子。（Melinda Gates IG圖片）

一段時間後，兩人在公司的停車場再遇，並交換電話邀請約會。兩人有很多共通點。例如都喜歡拼圖、喜歡競爭，他們有次玩數學遊戲，梅琳達擊敗了蓋茲，令蓋茲對她更有好感，還對人說︰「好驚訝！她讓我感覺像結婚了！」

職場典型工作狂常開OT

兩人是職場典型的工作狂，經常在辦公室開OT，蓋茲的辦公室可望到梅琳達的辦公室，公司就是兩人約會最多的地方。

▲ 兩人在家庭和工作上都是最佳拍檔。（Bill Gates IG圖片）

蓋茲和梅琳達於1994年1月1日結婚，育有2女1子Jennifer、Rory及Phoebe，在梅琳達懷有長女Jennifer之初，她毅然放棄如日方中的事業，向蓋茲提出要做全職媽媽，結束一起在微軟打拚的日子。

女人想做全職媽媽是很好，但這不是應份，應該是一種選擇。我對這決定從不後悔，我們好幸運，家庭可以毋須我那份收入，我亦感恩能夠在想要下一代的時候成功懷孕。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

轉做全職媽媽曾感寂寞

不過，梅琳達與很多媽媽也一樣，面對工作狂的丈夫，當時蓋茲是微軟的CEO，忙得不可開交、經常四出工幹，令梅琳達在家湊女常感到孤獨，質疑丈夫只是理論上想生孩子，但實際上不是愛孩子。雖然一家人搬進了超級豪宅，但梅琳達仍感到不快樂，不甘於只做湊仔媽媽。

我不再是電腦科學業務主管，我是一個湊著年幼小孩的媽媽，有一個忙於出trip的丈夫。這間屋不是我的，我不知道別人會怎樣看我，我希望夫妻之間是平等。

▲ 梅琳達讚揚蓋茲有同理心。（Melinda Gates IG圖片）

提升自己成能幹的背後女人

梅琳達在往後的20年，致力提升自己成為首富背後能幹的女人，蓋茲曾讚揚太太是他的好拍檔，所做的每一件事都有太太的幫忙，令夫妻關係更密不可分。梅琳達回顧平衡家庭與事業的經驗，

首先有職業，之後做全職媽媽，然後兩者兼而有之，最後回到職業。

▲ 蓋茲夫婦成立了慈善基金，常與子女討論有關兒童病患的話題。（Melinda Gates IG圖片）

EQ比IQ重要 夫妻3大相處方式

兩夫妻成為家庭和工作上最佳拍檔，蓋茲認為最重要是夫妻間有高EQ，亦適用於管理職場。他早已在社交平台上說過，智力不是萬能，EQ情商更重要，當中兩夫妻有3個成功相處方式值得參考，分別是同理心、互相提供有建設性的意見及互相尊重。

1. 有同理心

梅琳達曾讚揚蓋茲心地善良，樂於聆聽別人說話，亦會被別人的說話打動。當她講述一些所見所聞時，蓋茲會有感覺，不會懷疑當中的真實性或正確性。故此，夫妻間要有同理心的意思，就是先聆聽並確定對方感受，不要妄下判斷。

2. 互相提供有建設性意見

當蓋茲對某件事充滿熱情時，會期望太太站在現實立場助他理解事情，提點他何時需要積極，何時需要放鬆。當一件事需要改變，不必理會意見是誰對誰錯，一切都是為了進步。

3. 互相尊重

蓋茲和梅琳達既是夫妻，又是工作夥伴。對蓋茲來說，兩者都是合作夥伴；梅琳達也認為自己與蓋茲已有平等關係。就像職場上，當員工感到被尊重和重視，便會全力以赴工作，在家庭也一樣。

更多有關首富家庭的教育︰

【富豪二代】微軟Bill Gates大女史丹福大學畢業再讀醫 立志當兒科醫生︰希望改善世界

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲