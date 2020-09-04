【育兒心得】自製小道具助升小兒子提升自律專注力　社工爸爸：建立好習慣系統事半功倍

▲ 社工爸爸Chris自製小道具，助升小一的兒子自己檢查功課質素，建立良好的自律能力。

小朋友正在迎接網上學習，需要更高專注和自律能力，育有兩名小朋友的註冊社工Chris，喜歡設計小活動，建立孩子良好行為和習慣，他強調，小朋友在初小階段還是在他律的階段，即還需要別人去提醒，故大人要為孩子建立起一個習慣系統，以提醒孩子必須完成的事，但好行為的建立是需要時間，必須日積月累，才可以潛然默化。

▲ Chris的細仔剛升小一，他謂孩子比起實體上課，需要更高專注和自律能力。(受訪者提供)

快靚正龍虎榜

其大仔9月便升讀小五，而爸爸在兒子小一時，透過「快靚正龍虎榜」教他自己檢查功課質素。

他謂當時因大仔升上小一時，要一下子做很多功課和默書，曾對功課會拖拖拉拉，而且馬虎了事，當時他也很苦惱孩子的學習狀況。

剛好他在參加一個培訓課程，導師給學員一張表格，要同學評估自己的學習情況，那時靈機一觸，把這表格應用到孩子身上，設計快靚正龍虎榜，貼在當眼的位置，好讓孩子了解自己的學習情況。

「快靚正龍虎榜」可用在寫字、自己檢查功課等事項上，包括三部分，第一部分是「快」，即能否在指定時間內完成功課，以培養孩子做功課的速度；「靚」則指每份功課不能多於若干的錯誤，以培養孩子做功課時更細心；而「正」則是提醒孩子要檢查自己是否做齊所有功課。

▲ 他設計的「快靚正龍虎榜」。(受訪者提供)

他強調龍虎榜較適宜用在小一至小二，有助孩子做功課時有清晰目標，但更重要的是讓孩子見到自己的進步，並更有動力地把功課完成。

若孩子未能完成目標，我會與孩子一起檢討，看看有甚麼方法可以改善，但當孩子達到目標，便會給予孩子一些小獎勵，以示鼓勵。

設計自由時間兌換劵

Chris在臉書也分享到，因大仔踏入高小階段開始想打遊戲機，特別在疫情下，更是沒完沒了，故他設計自由時間兌換劵設計活動，教導他學會運用時間，學一些新東西，充實自己，他先與孩子一起訂定目標，把每日必須完成的活動列出來，再以孩子喜愛的形式，把孩子當天指定的活動製成一張張自由時間兌換劵，當孩子當天把手上指定的活動完成後，例如學象棋、閱讀，便可以找父母取一張兌換劵，以作記錄。

兌換劵以30分鐘作為一單位，獎勵活動時間以2比1作比例兌換。例如學象棋、閱讀各半小時，可選擇看電視，玩遊戲機各15分鐘，這計劃的目的，是希望孩子學會把事情分輕重，把重要的事情先做好。而重點是父母執行時不可耳仔軟隨便加時，或子女未完成半小時活動便兌換，自由時間則可讓孩子自行決定。

▲ 爸爸把孩子當天指定的活動，以他們喜愛的方式，製成一張張自由時間兌換劵。(受訪者提供)

Chris補充，若要此計劃成功，起初必需要與孩子商量好，孩子有份參與，自然更有動力完成。另外，在初段，父母最後定立2至3項活動，好讓孩子易於完成，以增加滿足感，當這計劃已成為孩子的習慣，父母便可把活動的難度提升。

另外，他也建議一個自律活動，就是要求他們要把完成的工作以句子的形式，寫在時間表或黑板上。

例如︰我今天四點會在書枱上完成三頁的作業。這句子有着明確的時間地點，及完成的目標。讓他們執行的機會大大增加。而不是模糊地寫上「中文練習」。

▲ 爸爸強調，小朋友在初小階段還是在他律的階段，即還需要別人去提醒。(受訪者提供)

自幼教默書步驟

他強調，小朋友在初小階段應可自己執書包、寫手冊，並應學習自己默書，他回想因大仔是視覺型小朋友，當時一起創作字詞故事卡，教他用故事聯想字詞，並指導他自己默書及核對的步驟。

默書第一步是先看一次字詞，把字卡反轉，先在書桌上用手指默幾次，之後把答案抄到紙上，揭開字卡核對，默對自己打剔，一步步建立負責感。

▲ 自幼應教小朋友自己核對教默書。(受訪者提供)

記者：胡麗珊