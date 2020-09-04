6幅地不獲納郊野公園範圍　環團終院提上訴候判

▲ （經濟日報資料圖片）

環保團體「保衛郊野公園行動」創辦人陳嘉琳，早年就當局未經諮詢郊野公園及海岸公園委員會，便將海下及白腊等6幅土地不包括於郊野公園範圍，而提出司法覆核，兩度被判敗訴。陳今（4日）上訴至終審法院，終院聽罷陳詞後，押後裁決。

終院早前批准上訴人就根據《郊野公園條例》5（1）（b）條，漁護署轄下郊野公園及海岸公園管理局的總監，在什麼情況下有責任徵詢委員會的意見而提出上訴。

代表總監一方的資深大律師陳樂信今陳詞指，雖然條例訂明，委員會需對總監就郊野公園及特別地區所擬訂的政策及計劃作出考慮並向總監提供意見，但條文中的「政策及計劃」字眼是指原則性及一般性的方案，而非實際執行的計劃，否則即有違立法原意。

陳續指，當初訂立相關條例的草擬者已劃下清晰界線，並作出平衡，當總監處理牽涉廣泛影響的政策時，始需進行諮詢，否則可能影響效率，而且條例4（a）條亦列明，就郊野公園或特別地區的指定，向行政長官提出建議，是總監的職責，而非委員會的職責。終院法官聽罷陳詞後，押後裁決。

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記者：楊詠渝