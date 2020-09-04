民主黨民調改「組群授權」　逾半支持者反對留任即棄守

▲ 民主黨、公民黨、張超雄、邵家臻以及毛孟靜表示會跟從民調結果定去留。（林曉君攝）

民主黨委託香港民意研究所進行的定去留民調本月21日進行，今日（4日）公布操作說明。接受民調捆綁的15位議員一致決定，由早前民研建議的「雙軌授權」定為「組群授權」，即只要有逾半受訪支持者要求離開議會，這些議員便不會留任。

現時接受民調捆綁的議員，包括民主黨、公民黨、工黨張超雄、社福界邵家臻以及議會陣毛孟靜。

民研早前建議採用兩個獨立門檻定去留，即全港市民過半及民主派議員支持者三分二。民主黨主席胡志偉表示，民主派經商討後，認為沒有理由讓建制派支持者左右民調，所以未能跟從民研的建議。他又表示，若最終兩種意見都不過半數，就需要再作政治判斷。

傾向杯葛議會的人民力量陳志全稱，不想評論其他議員用甚麼方法決定去留，亦不懂評論，「他們喜歡啦。」

鍾庭耀表示，雖然民意調查不能取代大型投票的民意作用，而有關決定亦明顯側重支持者的意見，但在時間和資源缺乏的情況下，有關方法雖不理想但亦算合理。

民研決定把成功樣本設為2000個，並與香港中文大學傳播與民意調查中心同步進行調查，樣本各半。至於數據合併、加權、分析等，則由民研全面負責。

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記者︰林曉君