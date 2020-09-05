【暖男丈夫】初生兒夭折太太患產後抑鬱　暖男丈夫辭工1年照顧見工被質疑

▲ 暖男丈夫因初生兒夭折，加上太太患產後抑鬱，辭工一年全職照顧。

工作再重要，也不及家人的健康要緊。Facebook專頁「辦公室日報」近日有網民投稿分享，一名男士前往見工，被部門主管質問為何有一年無工作，想不到背後是一個令人無言感動的故事。

任職人事部的Y小姐，3年前透過獵頭公司介紹，引薦了男應徵者Sam前來見工，她表示，收到CV時已發現他很適合，但唯一障礙就是有一年沒有工作，而對方解釋是家中有事，因家人身體不適，所以需要在家中照顧。

刻薄主管質疑一年空白期

在面試當日，她見過Sam，再通知其所屬部門的主管來第二輪面試，然而主管卻十分介意對方有一年真空期，

佢講你就信呀？一年冇返工喎！你有冇諗過佢係坐監，可能坐完一年出嚟呢！定係之前畀人炒咗咋，古古怪怪咁，都唔慌好人。

Y小姐解釋，對方已填寫無犯罪紀錄，惟主管仍感不滿，Y小姐提出讓Sam回家等消息，但主管卻說先見一見。面試期間，主管亦問及Sam為何有一年真空期，

就算係我爸爸媽媽病咗，我都唔會辭咗份工，唔係話唔孝順呀，咁都要食飯嘛，一年時間照顧屋企人呢part真係咩？

道出背後原因

Sam平心靜氣地解釋指，一年前他的太太生BB，然而當時情況已不太好，需要打強肺針幫孩子出生，其後孩子需要送往深切治療部駁呼吸機，他作為爸爸無法專心工作，太太亦需要他在身邊，只好辭掉工作。

最終，孩子因為器官衰竭而離世，太太很傷心，患上產後抑鬱，他擔心即使聘人回來照顧也不是最好的方法，擔心太太出事。

我驚佢有事，所以一直照顧到佢情況穩定，至於錢方面，我用緊以前積蓄，而家安頓好，太太又ok，我就搵嘢做。

主管最後默不作聲，只吩咐Y小姐安排Sam上班，直至3年後Sam辭職，Y小姐擔心他的情況，Sam表示已找到另一份薪金和福利更好的工作，Y小姐才安心下來，又笑言他的主管「唔易頂」，他部門的職員像走馬燈般轉，當年她也以為Sam不會來工作。

Sam笑言，當年山窮水盡，並無其他選擇，

忍屎忍尿都係為咗我老婆咋。

Y小姐回想當年主管逼問Sam一年真空期的原因，令他複述痛失愛兒的經歷相當殘忍，她很希望部門主管明白，若不了解別人，就不要故亂作出評價。

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責任編輯：王俊賢