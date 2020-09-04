2021英國大學聯招（UCAS）開始申請 全面規劃升學出路

在疫情影響下，不少學生可能因此需要延遲海外升學計劃，而即使未有負笈海外的打算，一眾DSE、IB，以及A-level的學生亦面對着不同的挑戰，例如有成績未如預期的學生需要選擇重考，亦有成績理想的學生錯過了海外升學時機。

儘管求學之路看似困難重重，但大家不要因一時的挑戰而錯過升學良機，因為2021年英國大學聯招（UCAS） 已經接受申請，而牛津大學及劍橋大學更將於10月15日截止申請，有興趣於2021年入學的學生可參加琥珀教育於9月12日（星期六）舉辦的「英國升學講座」，當中內容涵蓋英國寄宿學校及日校介紹、醫科預備課程介紹、分析10月、11月及1月入學課程等，讓大家可了解更多英國升學資訊。

英語技巧強化課程 全方位實踐

若想獲得海外大學取錄，學生除須達到公開試成績的要求外，專業學科如醫科、牙醫、獸醫等更對學生的英語水平有較高的要求，學生在計劃2021年到海外升學之餘，不妨善用空閒時間增值自己，提升英語能力及面試技巧！





由琥珀教育打造的「卓越精英課程 Amber Premier Academic Coaching (APAC)」，針對英語能力欠佳的學生，助他們提高英語讀寫能力及面試技巧。透過導師教授正確學習技巧、小班教學及靈活的教學方式，以提高學生的學習效率。此外，導師亦會根據學生的能力，即時作出相應的調整，以配合學生的學習進度。

APAC課程主要包括6大範圍：（1）英文考試預備（IELTS / TOFEL）：教授正確的學習方法及時間管理技巧，以提升同學IELTS/ TOFEL的應試能力。（2）思考模式及背誦技巧：以圖像方法增強記憶能力，刺激學生記憶及思考。（3）邏輯及語文推理：教授學生認知解難技巧，提高學生於數學、化學及物理等範疇的學習能力。（4）面試預備訓練：透過練習不同類型的面試問題，並多角度思考及理解題目，以不一樣的形式回答開放式問題。（5）學習技巧：教授入讀大學的學習技巧，如APA格式、資料搜集技巧、系統性學習及應試技巧。（6）個人陳述（Personal Statement）批改：教師會提供範文予學生，並助他們改善文章結構及糾正文法錯誤。

向英國G5大學出發 獲取有條件取錄

除了劍橋大學及牛津大學之外，入讀英國「G5大學」亦是不少學生的目標。G5大學除代表了英國最高的學術水平外，更在世界大學排名中一直名列前茅。而其普遍入學要求為A-level選修科取得3個A的成績，以及在IELTS考試取得 7分。當然，若要增加入讀G5大學的機會，文件準備充足及掌握面試技巧也是重要因素。

為提供優越和周全的服務予一眾家長及學生，琥珀教育推出「Premier Service卓越服務計劃」，針對有興趣申請G5大學及醫科的學生，提供一對一的諮詢服務、協助申請及簽證一條龍服務 ，至今已成功為近40名學生報讀其心儀大學及課程，並取得大學有條件取錄，當中包括University of Cambridge、University of Oxford、Imperial College，以及University College London (UCL) 等。至於取得有條件取錄的課程則包括Entrepreneurship、Biomedical Sciences、Dentistry、Medicine、Veterinary Science等，並率先獲得與學校代表會面的機會。

知了解更多詳情，可致電琥珀教育查詢：

2377 7888（灣仔）、2377 7889（尖沙咀）、2377 7880（旺角）、2542 2366（中環）

「英國升學講座」講座詳情：http://www.amberedu.com.hk/Article/Read/5411

「英國升學講座」講座網上登記：https://docs.google.com/forms/d/1cEZTcEvCrMBeh0SQuEpHlqd768PJvqrKGrNRJ02A9d8

（特約）