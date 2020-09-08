【TOPick診症室】雙職媽媽憂疫情及子女學業現驚恐 臨床心理學家黃沛霖教放鬆法
社會 11:37 2020/09/08
本港疫情未止，經過長達半年的抗疫下，市民的生活及工作環境都有大轉變，出現抗疫疲勞及精神壓力。《TOPick診症室》嘉賓臨床心理學家黃沛霖指，疫情及社會環境下出現更多焦慮的情況，一些呼吸練習或肌肉放鬆練習則有助舒緩壓力和焦慮情況。
黃沛霖指如果發現自己有焦慮、不開心或憫憎的症狀，甚至會經常性擔憂很多不同範疇的事，並發現每星期也有抑鬱症狀影響生活，就需要找專業人士幫助。他續指調節呼吸及肌肉鬆弛練習都有放鬆身心，又教大家一個深呼吸的練習，
- 找一個舒適可以令你放鬆的地方，可以躺下來亦可以坐在座椅上
- 閉上眼睛
- 將整個身體的肌肉放鬆
- 然後吸一大口氣
- 忍著氣，在心中數1、2、3
- 慢慢將那口氣呼出來
- 呼氣的時候也可以在心中說「很舒服，我將我的憂慮和不適全部放走了」
而針對工作時經常會遇到的頸緊膊痛，黃沛霖也有一套集中頸和膊的肌肉鬆弛方法，
- 同樣先找個地方坐下來
- 嘗試將頸部向後抝
- 盡量用力抝後
- 數十聲
- 然後將它慢慢回復正常
- 重複做三次
- 或者可以用力越好將下顎盡量貼近心口，數十聲，然後慢慢將它回復正常
黃沛霖又指有雙職媽媽因憂慮疫情及子女的學業，出現驚恐反應，立即看：
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主持：伍瑋瑋
採訪：郭家穎
拍攝及剪輯：文子健