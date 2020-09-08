  • 26°C
香港時間 : 2020908日 (週二) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TOPick診症室】雙職媽媽憂疫情及子女學業現驚恐　臨床心理學家黃沛霖教放鬆法

社會 11:37 2020/09/08

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《TOPick診症室》嘉賓臨床心理學家黃沛霖博士。

本港疫情未止，經過長達半年的抗疫下，市民的生活及工作環境都有大轉變，出現抗疫疲勞及精神壓力。《TOPick診症室》嘉賓臨床心理學家黃沛霖指，疫情及社會環境下出現更多焦慮的情況，一些呼吸練習或肌肉放鬆練習則有助舒緩壓力和焦慮情況。

黃沛霖指如果發現自己有焦慮、不開心或憫憎的症狀，甚至會經常性擔憂很多不同範疇的事，並發現每星期也有抑鬱症狀影響生活，就需要找專業人士幫助。他續指調節呼吸及肌肉鬆弛練習都有放鬆身心，又教大家一個深呼吸的練習，

  • 找一個舒適可以令你放鬆的地方，可以躺下來亦可以坐在座椅上
  • 閉上眼睛
  • 將整個身體的肌肉放鬆
  • 然後吸一大口氣
  • 忍著氣，在心中數1、2、3
  • 慢慢將那口氣呼出來
  • 呼氣的時候也可以在心中說「很舒服，我將我的憂慮和不適全部放走了」

黃沛霖表示調節呼吸及肌肉鬆弛練習都有放鬆身心。（文子健攝）

而針對工作時經常會遇到的頸緊膊痛，黃沛霖也有一套集中頸和膊的肌肉鬆弛方法，

  • 同樣先找個地方坐下來
  • 嘗試將頸部向後抝
  • 盡量用力抝後
  • 數十聲
  • 然後將它慢慢回復正常
  • 重複做三次
  • 或者可以用力越好將下顎盡量貼近心口，數十聲，然後慢慢將它回復正常

黃沛霖又指有雙職媽媽因憂慮疫情及子女的學業，出現驚恐反應，立即看：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

主持：伍瑋瑋

採訪：郭家穎

拍攝及剪輯：文子健

 

相關文章

【TOPick診症室】汗斑與汗疹有何分別？　皮膚科專科醫生陳厚毅指治療及徵狀大不同
12:28 2020/08/12
【TOPick診症室】汗斑與汗疹有何分別？　皮膚科專科醫生陳厚毅指治療及徵狀大不同
【TOPick診症室】口罩戴得多易生暗瘡　養和醫院皮膚科主任陳俊彥解構暗瘡治療及預防方法
15:14 2020/08/15
【TOPick診症室】口罩戴得多易生暗瘡　養和醫院皮膚科主任陳俊彥解構暗瘡治療及預防方法
【TOPick診症室】小兒濕疹可令皮膚紅腫脫皮　皮膚科專科醫生陳俊彥指3類護膚膏助患者護膚
15:20 2020/08/17
【TOPick診症室】小兒濕疹可令皮膚紅腫脫皮　皮膚科專科醫生陳俊彥指3類護膚膏助患者護膚
【TOPick診症室】生殖細胞瘤卵巢癌專攻年輕女士　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝指患者多屬30歲或以下
11:16 2020/08/25
【TOPick診症室】生殖細胞瘤卵巢癌專攻年輕女士　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝指患者多屬30歲或以下
【TOPick診症室】卵巢癌是女性隱形殺手　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝拆解不同治療方法
12:38 2020/09/01
【TOPick診症室】卵巢癌是女性隱形殺手　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝拆解不同治療方法
抑鬱症 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單