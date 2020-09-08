【TOPick診症室】雙職媽媽憂疫情及子女學業現驚恐　臨床心理學家黃沛霖教放鬆法

▲ 《TOPick診症室》嘉賓臨床心理學家黃沛霖博士。

本港疫情未止，經過長達半年的抗疫下，市民的生活及工作環境都有大轉變，出現抗疫疲勞及精神壓力。《TOPick診症室》嘉賓臨床心理學家黃沛霖指，疫情及社會環境下出現更多焦慮的情況，一些呼吸練習或肌肉放鬆練習則有助舒緩壓力和焦慮情況。

黃沛霖指如果發現自己有焦慮、不開心或憫憎的症狀，甚至會經常性擔憂很多不同範疇的事，並發現每星期也有抑鬱症狀影響生活，就需要找專業人士幫助。他續指調節呼吸及肌肉鬆弛練習都有放鬆身心，又教大家一個深呼吸的練習，

找一個舒適可以令你放鬆的地方，可以躺下來亦可以坐在座椅上

閉上眼睛

將整個身體的肌肉放鬆

然後吸一大口氣

忍著氣，在心中數1、2、3

慢慢將那口氣呼出來

呼氣的時候也可以在心中說「很舒服，我將我的憂慮和不適全部放走了」

▲ 黃沛霖表示調節呼吸及肌肉鬆弛練習都有放鬆身心。（文子健攝）

而針對工作時經常會遇到的頸緊膊痛，黃沛霖也有一套集中頸和膊的肌肉鬆弛方法，

同樣先找個地方坐下來

嘗試將頸部向後抝

盡量用力抝後

數十聲

然後將它慢慢回復正常

重複做三次

或者可以用力越好將下顎盡量貼近心口，數十聲，然後慢慢將它回復正常

黃沛霖又指有雙職媽媽因憂慮疫情及子女的學業，出現驚恐反應，立即看：

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主持：伍瑋瑋

採訪：郭家穎

拍攝及剪輯：文子健