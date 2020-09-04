王梓軒剖白出黑膠碟原因　追求完美：希望製作有收藏價值的作品給大家

▲ 王梓軒推出十周年的新曲加精選黑膠唱片《Crossing 過去．現在．未來》。

王梓軒（Jonathan）推出十周年的新曲加精選黑膠唱片《Crossing 過去．現在．未來》，可是現時身處美國的王梓軒卻因疫情未能回港。不過王梓軒現在也十分忙，因為要準備網店的開張，而在疫情下，更加速他適應透過上網去營運自己事業。

其實Jonathan今次入行十周年的新曲加精選黑膠唱片內，除大家熟悉的歌之外，還他珍藏較少曝光的歌曲。

為今次的黑膠而重新混音，過程預計花2至3個月時間，他向TOPick表示，因疫情關係令製作時間更加長：「多謝所有樂迷的耐心等待，其實這過程帶給我很多反思和回憶。很多以往的母帶都保存在不同的地方，有些放在趙增熹、我師兄唐達的地方，一起重看記錄和Demo名有很多趣事。」

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▲ 王梓軒十周年黑膠唱片《Crossing 過去．現在．未來》。

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到完成唱片的一刻，Jonathan想到自己過去10年聽歌習慣改變不少，出道派台是用CD，現在電台則用email

Jonathan明白現在大家對實體已經沒什麼需要，但仍決定出黑膠唱片：「純粹因為覺得比較好聽。二來咁難得可以一齊渡過10年，我希望有一個有收藏價值的作品給大家。可能最後大家也會用手機聽，希望這隻碟有一個回憶在。」

▲ 王梓軒為十周年黑膠唱片花了不少心機。

疫情下，Jonathan不會做任何實體的大型宣傳，一來是為保大眾安全，而且加上他身在美國，所以希望可舉行一個網上的試聽會：「因為真的很想用唱盤保持黑膠唱片出來的聲音給大家，所以在想怎樣進行，用視像和大家聊天。可能用一些軟件，最近我和朋友一起研究，怎樣出來的效果最靚聲。希望這些試聽、直播大家會喜歡。」

Jonathan補充為何那麼緊張用唱盤播出，因他所有的歌都在美國重新混音，再將混音版本寄去英國印在黑膠唱片上，整個過程都在追求最好的聲音，好希望給大家有最好的享受。

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