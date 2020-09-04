歐盟認證成人及兒童口罩限時優惠 1盒50個賣$50（附16間有售藥房名單）

近期疫情稍見緩和，但感染風險仍然存在，所以大家仍要做好防疫功夫，在勤洗手以外，更應配戴口罩。而取名自同音字Mars（火星）的本地良心品牌Marz Mask繼早前推出1港元1個口罩優惠，支持本港醫護人員及高危群組人士，如的士司機、物業管理前綫人員後，近日又與連鎖藥妝店龍豐集團合作，將優惠擴大到廣大消費者，讓大家能以實惠價錢選購到安全可靠的口罩。

是次推廣優惠包括成人及兒童兩款不同尺寸的口罩，消費者可透過龍豐集團旗下的分店（見下表）選購。每盒50片的口罩售價為50港元，即平均1港元1個口罩。兩款產品均具備歐盟級別EN14683 Type IIR規格，內外兩層由無紡布組成，而中層熔噴布則可有效過濾細菌、阻擋花粉、懸浮粒子等微粒。

1. Marzmask 3層成人口罩（MP9017）

‧尺寸：17.5 x 9.5cm

‧數量：每盒50片（非獨立包裝）

‧規格：歐盟級別EN14683 Type IIR (BFE ≥ 98% PFE ≥94%)，具備FDA、CE、ISO等認證

‧生產地：中國

2. Marzmask 3層兒童口罩（MM812）

‧尺寸：14.5 x 9.5cm

‧數量：每盒50片（25片一包）

‧規格：歐盟級別EN14683 Type IIR (BFE ≥ 99% PFE ≥ 95%)，具備SGS、FDA、CE、ISO等認證

‧生產地：中國

料月內推出3色口罩

據了解，除上述優惠外，Marz Mask更將於9月中推出彩色口罩系列，初步預期首階段將推出3種顏色供消費者選購。有興趣的朋友記得留意Marz Mask Facebook及Instagram專頁。

Marz Mask小資訊：

Marz 取名自同音字Mars（火星）。西方稱火星為瑪爾斯，乃羅馬神話中的戰神，而其象徵是由矛和盾組成的戰神之矛。Marz Mask以此作為品牌商標，期望當中的「盾」能作為強勁的抵抗力，助大眾抵抗疫情，並以「矛」迅速擊敗病毒。

更了解更多Marz Mask及其產品資訊，可瀏覽網站：http://marzmask.com。

（特約）