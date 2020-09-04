【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我

▲ 有台灣人妻在facebook留下遺書，控訴奶奶多年來言語暴力。

婆媳關係一向是婚姻中的難題，台灣近日有一名結婚8年的人妻，疑因承受不住同住奶奶長期的言語欺凌，在社交平台留下遺書「我的婆婆殺了我」後輕生。然而，事發後婆家竟刻意隱瞞消息，女子的娘家在看到遺書後才揭發事件。

有結婚8年的人妻，與丈夫育有2名兒子。她在8月9日於facebook發文，以「我的婆婆殺了我」開頭，控訴多年來遭奶奶言語欺凌的經歷。她表示，嫁來的這些年，每天都過得膽戰心驚，看人臉色活著，覺得很累，

不是想死，是活不了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。我連想正常點活著都不行，我不在就好了。

她又對丈夫和兒子留言表示，她還是很愛他們，然而她已沒有力氣走下去，她只是個懦弱的人。她亦感激朋友讓她渡過了一段正常愉快的時光，讓她曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是她自己又走進了新的地獄，無法再改變。

人妻離世娘家不獲通知

人妻疑承受不住婆媳問題，最終輕生。然而，人妻的妹妹卻表示，姊姊去世後娘家都沒有收到通知，直至看到其facebook帖文，發現不妥，又無法致電聯繫，主動追問才得知其遺體已送往殯儀館。

婆家更不容許死者家人接觸其遺物，甚至查看手機也要寫借據，限2、3日內交還。

娘家父母健在，訃聞卻用沒有娘家的方式發，婆婆（奶奶）還要想辦法刪臉書遺言？

妹妹發布追思文

死者的妹妹早前在facebook發出追思文，她表示，姊姊從小就人見人愛，而且很善良，認識很多好朋友，大學畢業後就在銀行工作。不過，結婚後她被要求在家帶小孩而離職。她提及，友人告知在姊姊離世前一天，知道姊姊因說錯話，可能要接受公婆為期一個月的言語暴力。妹妹後悔，認為自己沒有在姊姊最需要她時，為她挺身而出，

當你說你不想跟公婆住時，當你說你不想辭掉工作時，我應該給你力量，告訴你，你是自由的，你不需忍耐。你現在真正自由了，你一定要好好的休息。大房子無法讓人幸福，只有愛才能。

奶奶︰是媳婦個人問題

不少網民看過死者的遺書和妹妹的追思文後，紛紛留言批評奶奶和丈夫，「婆媳關係逼死人，最大問題在丈夫身上！」、「弱弱的問一句，老公都在幹嘛？」、「到底多少婆婆，媽寶要逼死人，讓人走上絕路」。

據警方調查指，36歲張姓女子在8月9日上午被丈夫發現陳屍家中，在2至3樓的樓梯間持繩索輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題。不過，張女的奶奶接受媒體訪問時，卻否認有婆媳問題，「我們之間沒有事，應該是她個人的問題」，老爺更指，他們也很難過，希望媒體不要再打擾他們的生活。

據了解，張女的老爺奶奶在當地開設企業公司，主要經營布製品加工業、手工藝品製作以及百貨零售買賣，但在2009年左右已結業。一家人居於當地大同區重要幹道的豪宅，媒體估計單位值2億新台幣（約5千萬港元）。

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責任編輯︰王明芳