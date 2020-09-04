【減肥大作戰】日本節目實測4招按摩瘦大腿　2星期按出大腿縫腿圍激減6cm

▲ 日本節目實測4招按摩瘦大腿，2星期腿圍激減6cm。

抗疫期間日日宅在家中難免少了運動，日本最近盛傳一種「按摩消脂法」，聲稱只需4招按摩手法就可以輕鬆瘦大腿。更有日本節目進行實測，嘉賓於2星期內2隻大腿圍合共瘦了6.3cm！

日本電視節目《林修の今でしょ！講座》請來瘦身及美容達人千波老師，分享自創4招「按摩消脂法」，她指自己曾嘗試過多種減肥法但都失敗，後來靠按摩成功減掉20kg。節目又請來嘉賓實測2星期，結果右大腿腿圍由48cm減至45.3cm；左大腿腿圍由49cm減至>45.4cm，出現大腿縫。

1. 用拇指腹用力按壓大腿內側根部，左右腳重複動作各20次。

千波老師指，因為大腿根部附近有淋巴結，所以先在淋巴結按壓，疏通淋巴助循環，加快新陳代謝，達至瘦腿效果。即使痛，亦要忍耐！

2. 用抓捏手法揉捏大腿肉

用手指來回捏大腿根部至膝蓋的大腿前側肉，左右腿各20次，可以令大腿淋巴更暢通，柔軟大腿肌肉。

3. 用拳頭來回搓壓大腿

用拳頭頂著大腿內側，從膝蓋位置往上推。大腿的上、左右、內外分別按摩各20次。按摩後側時，可轉換一下姿勢。

留意做這個動作時，有「橘皮組織」的人會特別痛。橘皮組織為皮下脂肪的突出物突出到真皮，導致皮膚表面凹凸不平。

▲ 有「橘皮組織」的人會特別痛。

嘉賓指，到了第7日大腿的「橘皮組織」都消失了，而且肌肉變軟，按摩變得更容易又不痛。

4. 雙手包大腿向上推

淋巴分別位於肌肉表層和深層，表層淋巴不能太大力推壓，溫柔地用雙手包著大腿，由膝蓋位置往上推。做20次就能暢通大腿表層淋巴。

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另外，進行按摩瘦腿法的頭3天，飲食上一定要減鹽，不可在食物中加鹽或醬油。之後可以正常飲食。

日本專治療肥胖的佐藤醫生解釋，由於大腿有很多堅硬的肌肉組織，有機會壓迫到血管及淋巴，令兩者不能暢順流通。透過這種按摩，可令肌肉變軟，同時疏通淋巴，去除老廢物，提升新陳代謝，燃燒脂肪。而按摩亦有助去除橘皮組織，因橘皮組織由脂肪組成，積聚了廢物，令代謝減慢，所以按摩時就能幫助排走廢物。

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責任編輯：羅嘉欣