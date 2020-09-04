【幻愛】劉俊謙蔡思韵新戲票房逾千萬成暑期冠軍　導演周冠威釋出絕密刪剪片段

▲ 由周冠威執導、劉俊謙和蔡思韵主演的電影《幻愛》釋出刪減片段。

由周冠威執導、劉俊謙和蔡思韵主演的電影《幻愛》今天（9月4日）釋出刪減片段，一共兩段屯門碼頭和屯門海濱場景的片段，慶祝《幻愛》成暑期檔票房冠軍。

戲院重開後，《幻愛》票房在周日 (8月30日) 破1000萬，根據香港票房有限公司報告，更成為成暑期檔票房冠軍！為慶祝票房報捷，以及「找數」兌現承諾，電影公司釋出《幻愛》的絕密刪減片段。

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▲ 由周冠威執導、劉俊謙和蔡思韵主演的電影《幻愛》票房逾千萬。

早前導演周冠威在謝票場時答應觀眾，假如票房過千萬，就會釋出屯門碼頭刪減片段。在戲院停業期間，網民已經不停「召喚」導演，要求提早釋出片段。

如今《幻愛》電影合共上映了21日，票房真的過了1000萬，截至昨日（9月3日）累計票房更達 1120萬，票房更達導演周冠威決定「找數」兌現承諾。

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當中李志樂 (劉俊謙 飾)、葉嵐 (蔡思韵 飾) 在屯門碼頭談情一幕，經常出現在電影的劇照和宣傳中，連電影推出的明信片、文件夾也有屯門碼頭劇照出現，令觀眾大感期待。

這張劇照更為屯門碼頭帶來一陣風潮，不少人因而到屯門碼頭拍照留念，更有人模仿男女主角打卡。

▲ 電影《幻愛》於屯門取景。

在電影正片中，其實從未出現屯門碼頭這一幕，因此不少觀眾到《幻愛》官方面書專頁查問何時會釋出這場刪減場口。

適逢《幻愛》票房報捷，電影公司決定一連釋出幾段刪減片段，滿足戲迷。在屯門碼頭片段中，二人海邊談情對話，令觀眾對角色了解更深入。

李志樂問葉嵐：「你信不信緣份？」葉嵐在泛紅夕陽斜照的碼頭燈塔下，和李志樂剖白過往感情上的挫敗，之後二人陷入一陣沉默。《幻愛》粉絲看到，二人歷盡艱苦後的剖白，必定有很深感受。

另一段屯門海濱漫步的片段，葉嵐向李志樂解釋為何喜歡輔導中的自己多些，葉嵐形容自己：「好像一隻箭豬，走得太近便會刺傷對方。」

李志樂沉默一會，然後問：「跟我就不怕嗎？」二人冷靜中帶溫馨，欣賞完《幻愛》的觀眾必定對故事更深刻。

有觀眾讀畢《幻愛》小說後，發現許多場口遭刪減，現在這些片段，應該可還原部份小說情節，了觀眾們一個心願。

《幻愛》由高先電影有限公司全球榮譽發行，重新熱映中。