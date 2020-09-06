【過街英雄】結婚廿年森美坦言曾遇誘惑　對老婆一條心每天提醒自己愛太太

▲ 多棲藝人Fit爆中佬分享「維持之道」，結婚廿年森美大談如何抵抗引誘。

常言道維持比追求困難，當有目標在前，容易有動力去推進自己，但達成目標以後，維持往往比追求更難。現年46歲的森美（梁志健），身為多棲藝人並在各方面都有不俗的成績，事業有成外，並家有嬌妻及一子一女，一家四口幸福美滿。而有健身習慣的他非常了解，一也要維持得好，一定要用去經營。

當男一的劇集《過街英雄》正在熱播的森美，由當電台主持到電視台司儀都一直大受歡迎，可是對於人氣的維持，他卻謙稱一切靠運氣：「做這行每個人都勤力，但維持人氣看的不是勤力。人氣不是我想要而得到的事，當然我都需要，但不是我想要而去爭取，相信這全是運氣。」

入行廿多年，可謂現時香港其中一位最成功的多棲藝人，森美表示只能聽天由命，不過亦非常知足：「我沒刻意去做，但如果你覺得我有人氣，真的要感恩。」

【過街英雄】森美自愧要求太高曾痛罵電台拍檔 工作心態由高壓漸變懂樂在其中

▲ 由電台到電視台，森美的形象都非常正面。（黃建輝攝）

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健身操肌全為「交功課」

大家對森美的印象若始於電台，定會記得他當年帶點圓潤的樣貌，他提起：「小時候有做運動，算是個好fit的年青人，是入電台後才開始肥。」

直到2004年，在電影《我要做Model》要演超模一角，才決心要做運動健身。

▲ 森美曾經說過，要讓男人拓展其興趣，有助維持婚姻和諧。（instagram圖片）

森美回憶說：「谷德昭導演說對我要求不多，只需要有腹肌。一個大導演無要求我要好戲或好笑，只要求腹肌，唯有畀心機把它做好。」森美直言當時壓力比現在任劇集男主角更大：「對手是當年炙手可熱的鄭中基，至今仍覺得笑匠來說周星馳之後就是他了。」

過後再接到「操肌」要求，已是2017年的劇集《誇世代》，在劇中要赤膊與陳豪打拳，還有在旅遊節目《森美旅行團》要全裸浸溫泉，一一都展示森美的肌肉愈操愈靚。

以為森美落力操練是因為上癮，他卻以「交功課」作比喻指，全因工作需要：「身為幕前藝人，基本功課要做足，不一定要拿到A等，但要給別人知道你做了功課。」

▲ 森美對自我的要求甚高。（黃建輝攝）

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以視覺效果作操練準則

森美直指操肌並不是件開心事：「做運動打波當然開心，但操練是另一回事。」

疫情期間為了維持身型，森美只能在後巷來回練跑：「我都有問自己在做甚麼，每次舉重拿起30磅鐵都會問為甚麼，若果我是苦力，搬完會有錢收，但健身沒有。這不是件享受的事，每次見到擁有美好身段的男人，我都會敬禮，因為那不是運動，而是付出。」

他又笑言很羨慕胖得好看的同事：「他們可以維持著肥胖身型，雖然都很難，但維持好身型是我的功課。」

若只為求「交功課」，怎麼最近又在努力操練？森美語重心長：「疫情期間無事做，太太、傭人亦無事做，她們輪流下廚，一個下午吃完Pancake又吃心太軟，無辦法不增磅。」連長期主持的節目《娛樂大家》的監製也說他胖了，唯有要再努力減肥「交功課」。

▲ 疫情期間森美加緊運動。（instagram圖片）

多年來嘗試過數之不盡的減肥方法，森美坦言要視乎每個人的時限和目標，同時亦要因應體質和生活習慣而去選擇合適的方法。

他自言從不上磅，只憑肉眼斷定成果：「從來無看過任何一磅，因為覺得並不準確。體重受水份、肌肉和脂肪三件事影響，三樣密度不同，體重多了可能是肌肉增加。所以我純粹以雙眼去判斷，如果腰間贅肉多了，就專心去減腰。」

▲ （黃建輝攝）

婚姻的維繫靠演技

人氣、肌肉外，最要維繫的應是關乎終生幸福的婚姻。

森美與太太陳雅嫻（Veronica）於2000年結婚，而他以「演員」身份參演首部的非客串性質電影，是2001年的《百份百感覺2》。

他卻表示，要做一個好丈夫，就要先做一個好演員：「我是個演員，能夠自己騙自己，既然在《過街英雄》中能夠相信自己是老鼠俠，自然就能夠『騙』自己好愛這個女人。」

擔當演員雖然不比丈夫久，但森美明白到演戲跟感情的共通之處：「每一場戲雖然是假，但當中都是真感情，演戲沒有動真情，別人是看得出來的，要情感上說服自己，才演得夠真。」

森美每天都提醒自己要愛太太，而他亦相當知足：「我很幸運、幸福，我老婆好靚，而且越來越靚，要愛她當然會比較容易。」

他指夫妻相處定有爭拗，他會把著眼點放在對方的好處：「每日都跟自己說，若果是愛她，就要『演』出來，要『演』出來她才會看到、感受到，盡量把家中的氣氛演成一場浪漫的愛情戲。但先旨聲明，我講得出不代表我做得到，就如我演戲一樣，哈哈。」

▲ 森美太太確實是非常漂亮。（instagram圖片）

抵抗誘惑靠自律

喜歡睇讀學者研究報告的森美，曾讀過一篇文章指，有科學家研究顯示，當想要選購一幅畫，但得知自己仍有其他選擇時，就會對該畫像的評分很低。但當得知自己不能再揀選其他時，自然就會對該畫像評分很高。

森美覺得跟太太經歷過拍拖熱戀期、照顧幼兒期、子女青春期，以及早前他以為自己患癌的種種經歷，覺得世上再沒有比太太更了解他的人：「大家經歷生死、悲歡離合以及高低潮，就會發覺無其他人更了解、明白你。當身體響起警號，當刻發現好需要她在我身邊，就會知道接下來人生需要甚麼。」

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▲ 森美坦言已婚男人少不免會遇到誘惑。（黃建輝攝）

然而人生在世數十年，怎會沒遇過誘惑？森美則謂：「當然一定會覺得有其他選擇，愛情是一件無法控制的事，但關係處理可以控制。例如見到一件好喜歡的衣服、感覺來了很想擁有，但買不買是可以控制的。」

他笑言，曾遇過覺得很漂亮的「衣服」：「有人或會拿到試身室試穿，有人或試穿後拍張照片，有人試都不敢試，亦有人試穿完買了回家。怎樣處理要靠自己，當然要看你有多愛你另一半。」

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場地：The Code

服裝：Harrison Wong

記者：陳心怡