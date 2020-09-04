【新冠肺炎】4人經全民檢測確診　其中一病婦丈夫有發燒於大圍交通城工作

▲ 全民檢測踏入第4天，至今早11時已累計有52.1萬人接受採樣檢測。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情持續緩慢回落，本港今日(4日)再增7宗本地確診個案，2宗涉及家庭朋友聚會，或與早前確診個案相關，5宗屬感染源頭不明個案，當中4宗由全民檢測揪出，經覆檢後確診，包括2宗昨日已公布的個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指昨日公布全民檢測計劃揪出的2宗個案為第4840宗及4841宗個案，另亦再多2人經全民檢測確診，包括第4850宗確診的67歲退休女子，與家人居佐敦吳松街餘慶大廈，間或到訪油麻地街市，上月18日至22日曾出現低燒及腹瀉，9月1日接受檢測時已無病徵，惟檢出呈陽性。

另一宗為第4851宗確診的46歲家庭主婦，居粉嶺華心邨華勉樓，9月1日參與全民檢測，翌日出現發燒，其丈夫同日亦有發燒，已安排入院治療，屬初步陽性個案。

中心經追蹤發現，患婦丈夫於大圍交通城大廈地下做保安工作，而日前確診的第4824宗個案亦於該處上班，8月下旬曾因大廈管理問題見面商討10多分鐘，而第4824宗患者期間無帶口罩，相信因而受感染。中心將到該處樣本樽，了解需否有更多人獲安排檢疫。

昨日(3日)已公布2宗經全民檢測計劃確診的個案，包括一名63歲男子(第4840宗)，6月後已無上班，與太太及家人同住葵涌荔景山路華豐園，另一居所於葵盛西邨，日常多去長沙灣保安道街市、北河街街市或美孚街市。

另一名為22歲女子(第4841宗)，暫無工作，居屯門兆康苑兆健閣，日常會到朋友位於觀塘順利紀律部隊宿舍的居所。

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記者：陳正怡