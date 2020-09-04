【靚景推薦】荷花池白茅田如世外桃源 揭秘陳自瑤+譚凱琪靚相絕密打卡位【多圖】
早前，靚媽YoYo陳自瑤為慶祝生日特地拍攝一輯靚相派福利，在荷花池邊穿上不同禮服大擺Pose。另外，現時懷有身孕的凍齡女神譚凱琪，在月前亦曾貼出過一輯在高山平原拍的靚相，令網民都紛紛詢問「香港邊度有咁靚嘅地方？」
昨晚，陳自瑤分享拍攝靚相的花絮片，從片中可見荷花池彷彿一望無際，非常氣派，加上池邊有河流、小屋做背景，令人難以相信相片是在香港拍攝。
而陳自瑤這輯相原來與譚凱琪月前的一輯「海魔」造型靚相，都是出自同一製作團隊的作品。
現在就為大家揭秘這兩個大自然秘景，有興趣影靚相的朋友Mark實地點，疫情後便可開心出發！
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南生圍荷花池
位於元朗南生圍的荷花池是全港最大的荷花池，荷花池的面積接近整個籃球場，荷花的數量極多，遍佈池中，遠處看起來像幅風景畫。
想前往拍照的朋友可從元朗西鐵站起步，步行至敬輝農場，約需要1個小時。
此外，亦可坐的士到燈柱FC3685的路口便到達目的地。
由於荷花池多是戶外地方，拍照時記得防曬、防蟲及防蚊，而有部份亦為私人地方，所以遊人記得要保持寧靜，細心觀看美景。
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粉嶺坪洋村白茅田
坪洋村位於打鼓嶺，每年3月至4月，其中一塊草原便會有白茅草花盛開，盛開時與芒草雷同，同樣非常夢幻美麗。
想前往拍照的朋友可從粉嶺乘搭79K巴士，或52k小巴到九記士多，不進壁畫村，直走到坪洋舊村的公廁出發，步行約20分鐘，沿經牌樓及路邊涼亭便會到草原。
- 白茅田屬於戶外地方，拍照時記得防曬、防蟲及防蚊，所在位置亦鄰近墓地，草田間亦會有紅火蟻穴，行走時記謹小心。
撰文 : TOPick 柴犬出動