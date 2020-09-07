【減肥大作戰】前日本偶像2個月勁減18磅　分享低脂高蛋白質和風瘦身食譜

▲ AKB前成員西野未姬分享和風減肥食譜。

減肥是女人終身事業，日本偶像組合AKB前成員西野未姬，自出道後體重反覆上升，最重試過達56kg（約123磅），因微胖身材也曾受過批評。為了回復身材，西野未姬嘗試在飲食和運動上作調整，鑽研烹調，並不時在Instagram分享減肥和風食譜，不妨參考一下。

即睇減肥前後對比：

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西野未姬透露，使用運動配合「高蛋白、低脂」飲食的方式，試過兩個月內減去8.2公斤（約18.4磅），減肥後回復自信，更曾參加健美比賽。以下是她的一些減肥心得：

每周進行3次肌肉訓練及有氧運動

日常三餐自行下廚，飲食上以蛋白質為主，減少攝取脂肪

洗澡後拉筋按摩，另會飲用乳酸菌補充劑

喜歡吃東西的西野未姬，更會鑽研製作減肥食物，並有著書傳授烹飪技巧：

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責任編輯：羅嘉欣