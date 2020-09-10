【本地遊】沙頭角解禁探秘　沙咀担水坑碉堡古蹟生態遊【內附遊覽路線】

▲ 近年沙頭角禁區逐步解放，山咀村和担水村可看日軍碉堡和客家古屋。

近年沙頭角禁區逐步解放，惟因位置隔涉而人迹罕至。石屋家園旅遊中心主任Sui Yin認為，正因被劃為禁區多年，不論自然生態還是古蹟都仍能得以保留。這次我們走到山咀村和担水村，看看日軍的碉堡和客家古屋。

沙頭角位於新界北區和深圳鹽田區邊界，早在清代已是興盛的村莊和墟市。1898年，英國正式租借新界，便以沙頭角河作為分界，劃分香港邊境區，當時中港兩地人民仍可自由出入，進行貿易買賣和耕種。

為了堵截走私、非法入境者，以及防止國內共產主義意識形態入侵香港，港府遂於1951年設立禁區，面積達2,800公頃，非沙頭角村民需得到港英政府簽發的禁區通行證才可進入，各村落因而沒落。但亦正因沒有受到城市發展的急速摧毀，村內仍舊保持歲月靜好，過着淡泊無求的生活。

97回歸後，港府逐步開放禁區，解放原本13條鄉村中的6條村落，包括塘肚、山咀、新村、担水坑、蕉坑和木棉頭村等，面積大幅減至400公頃。

是次沙頭角歷史導賞團主要環繞山咀村和上下担水村。山咀村後山擁有不少戰事遺迹，當年日軍佔領香港後馬上沿沙頭角至打鼓嶺布防，以防衞由新界原居民組成的抗日游擊隊東江縱隊。而村落亦保留不少客家特色村屋，有些更已被列入歷史建築。

第1站：探秘山咀村後山山墳

下車後，會見到指示牌寫着担水坑村和山咀村，沿着山咀村路走，走了不久會到寫着「紅花嶺行山徑」，按指示先到山咀村。沿路車道兩旁種滿密林，像外國林蔭大道的迷你版。走約5分鐘到達山咀村，中段有一段離開石屎路的沙石路，往上進入滿布樹林的入山路綫。

▲ 沿路主要為沙石路，未有好好鋪整，注意路上安全。（攝影：陸明敏）

▲ 挖空了的墳墓，反映客家村民的傳統二次或三次葬風俗。（攝影：陸明敏）

地段不算斜，惟無經過鋪整，主要是沙石路和泥路，地上有不少樹根，稍一不留神便容易跌倒或跣低，建議穿抓地能力強的行山鞋。

沿路見到地下一個個洞，上面栽種了植物。原來這些都是挖空了的墳墓，反映客家村民的傳統二次或三次葬風俗，村民去世後會在後山落葬，當經過長時間屍體腐化後，後人會另擇風水寶地，將撿起的骸骨安放在俗稱金塔的甕盎或馬蹄形山墳內。

第2站：荒涼日軍碉堡 成走私物收藏地

再走不久，就會見到日軍沿沙頭角至打鼓嶺布防時留下的地道。這些地道是日治時期日軍強迫村民興建的戰壕，戰壕連接着1個水井、3個觀察站和3個石砌的機槍堡。戰壕深約4呎，可用作掩護，以及來往機槍堡的通道。水井則用作飲用水和冷卻機關槍，另外日軍亦會在此洗澡。

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這裏有個有趣設計，水井的3邊圍上以鵝卵石堆砌的牆，鵝卵石被磨得光滑，褪去稜角，原來對洗澡甚有要求的日本人，此幅石牆可作刷背之用。

山咀村的日軍碉堡已有超過70年歷史，是本港同類型碉堡中保存得最完整的。機槍堡設有槍眼，讓日軍在得到機槍堡防護同時，可以向敵人射擊，天花亦有洞口作通風。

不過，相對於英軍興建的碉堡，如城門水塘「醉酒灣防綫」碉堡，日軍碉堡則簡陋得多，只純人手挖掘，亦無加石屎鞏固。除了用料，設計上也有分別，日軍碉堡較窄和矮，或因日本人身形較小。槍眼的結構也和英軍的相反。英式射擊窗口外小內大，方便士兵移動槍枝射擊，並減少敵人攻擊槍眼。日本則外大內小不甚方便，或與其所持武器相關。

戰後這些碉堡、戰壕也失去用處，不過新中國剛成立時物資匱乏，香港人會利用沙頭角作為走私路徑，荒廢了的機槍堡和戰壕正好可用作收藏走私貨物。

第3站：動植物棲身風水林

沿路經過的樹林綠意盎意，彷彿自然生成。原來，不論是上担水坑村或山咀村，這大片後山都是村民的風水林。村民相信，山中物資豐饒，有自然水、動植物，好好保留就可以為村落帶來好運。

▲ 風水林可以見到少見的灰蝶。（攝影：陸明敏）

▲ 山上可眺望深圳的城市景觀。（攝影：陸明敏）

由於人類的不作為，原生或稀有的動植物都會在此出現，例如稀有的橫紋後棱蛇、不常見的優越斑粉蝶、咖灰蝶、一點灰蝶等，樹木則有受保育的牙香樹和長葉柞木，物種多樣性得以保留。

繼續往山上走，可眺望對岸深圳河畔的高樓大廈，以及香港翠綠的山頭。完成後就可以沿原來的路下山，走到一段田邊的分岔路標示「下担水村」，便可走入小路。

第4站：担水村中式古屋

由於禁止進入多年，村落保留了多項歷史建築物。沙頭角的原住民以客家人為主，居於由青磚、麻石砌成的中式住宅和祠堂。村內部分石屋已荒廢，但仍可看到原有的建築結構，例如保有中式屋頂陰陽瓦加上灰梗的設計，有些房屋雖已翻新，但仍保有屋簷的泥塑浮雕彩繪，細小的鐵條窗防止盜竊，間隔和磚砌的爐灶，以及舊式木桌和木凳等等，值得細味。

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村內有一所於1930年由村民募捐建成的群雅公立學校，是當時村內唯一學校，現已列入為三級歷史建築。戰後曾因需求大而擴建和重建，後來收生不足而倒閉，現時僅作存放文物，放有雞籠、打穀機等。

石屋家園沙頭角歷史導賞團

收費：每位100元包括導賞費用，膳食自費。（限聚令下導賞團已暫停，詳情留意網站）

時間：約4小時包導賞和拍照時間

路綫：山咀村（舊山墳、戰壕、機槍堡、風水林）、上下担水坑村（群雅學校、荒廢村屋、祠堂、特色士多）。

交通：港鐵上水站或粉嶺站乘78K（往沙頭角），至担水坑站下車，回程時可乘巴士或小巴到粉嶺或上水市中心

注意：樹林多蚊，要做好防蚊措施；沿路無補給，要帶備足夠食水和食物；沙石路多，宜穿抓地的行山鞋；自己垃圾自己帶走。

記者：陸明敏