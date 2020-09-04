【新冠肺炎】5宗源頭不明個案　包括一名九龍圓方360超市文職人員

▲ （陳國峰攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（4日）新增12宗確診個案，其中5宗屬輸入個案。在7宗本地個案中，2宗與家庭聚會有關。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增的5宗源頭不明個案：

個案編號4840：63歲男子，6月後已無上班，與太太及家人同住葵涌荔景山路華豐園

個案編號4841：22歲女子，暫無工作，居兆康苑

個案編號4845：一名於九龍圓方360超市做文書工作的職員，沒有做對顧客的工作，當局已向其同事派發樣本樽

個案編號4850：67歲女士，退休人士，與家人同住敦吳松街餘慶大廈，平日會去油麻地街市；8月18日至22日曾有低燒，沒有求醫，至9月1日做全民檢測是確診

個案編號4851：46歲女士，居粉嶺華心邨，為家庭主婦，她於9月1日做檢測後確診，其丈夫9月2日亦有發燒，檢測後初步確診。其丈夫是在大圍交通城地下任保安工作。

另外，旺角維景酒店早前同層有2宗確診個案，當局向同層住戶及工作人員派樣本樽後，發現再多一宗確診個案，為隔離房的住戶。由於其他住戶有機會受感染，該層客人將會送往檢疫中心，整幢酒店住客亦需作檢測。

港府宣布普及社區檢測計劃延長4天至9月11日，詳情即看：【下一頁】

了解全民檢測計劃，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩